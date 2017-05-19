ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Открытие духовно-культурного центра в Страсбурге состоится 19 мая 2017 года на территории русского прихода Всех Святых.

Центр предназначается для размещения представительства Русской церкви при Совете Европы, конференц-зала, залов заседаний, жилых и хозяйственных помещений.

В марте на строящийся храм Всех Святых установили золотые купола, изготовленные в Москве.

Идея строительства храма возникла после учреждения прихода Всех Святых в 2003 году и представительства Русской церкви при Совете Европы в 2004 году. В течение нескольких лет шли переговоры с властями города о получении земли под строительство, разрабатывался проект храма, оформлялись необходимые документы.