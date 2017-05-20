ОРЕАНДА-НОВОСТИ 20 мая Русский драматический театр им. М. Горького закрыл 91-й театральный сезон спектаклем «Смеётся ли Чехов…»



Нынешний сезон был очень продуктивным. Он запомнился новыми спектаклями: “Отель двух миров”, “Смеётся ли Чехов…”, “Мамочки”, “Выбирай” и новогодней сказкой “Приключения в лесу”, где было охвачено и русскую классику, и современную драматургию.



В планах Русского театра поставить музыкальную комедию «Проснись и пой», спектакль-комедия по пьесе Рэя Куни «Номер 13», а также детский спектакль «Спящая красавица».



В новом сезоне, который начнётся осенью, труппа Русского театра отправится на гастроли в Астрахань, Волгоград и Санкт-Петербург.