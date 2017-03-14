С 16 апреля по 9 мая в столице пройдёт XVI Московский пасхальный фестиваль
14.03.2017, 10:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За три недели — с 16 апреля по 9 мая — музыканты Государственного симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева планируют выступить более чем в 20 городах России. В Москве концерты симфонической, камерной, хоровой и звонильной музыки пройдут на 25 площадках: в Концертном зале имени П.И. Чайковского, на Поклонной горе и ещё в 23 храмах и соборах.
«Фестиваль не зря называется московским, ведь он был основан здесь, в столице, — рассказал руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский. — В нём будут участвовать множество наших коллективов, которые являются лучшими не только в стране, но и в мире. Апофеозом пасхального фестиваля станет концерт на Поклонной горе в День Победы. Мы сделаем всё, чтобы он прошёл успешно».
XVI Московский пасхальный фестиваль — это одно из самых ожидаемых событий в культурной жизни страны. За годы проведения музыкальный праздник превратился в общенациональный символ культуры, который объединяет два важнейших праздника, духовный и патриотический, — Пасху и День Победы.
Крупнейший музыкальный форум России ежегодно собирает сотни тысяч слушателей. Программа фестиваля включает как шедевры классики, так и редко звучащие произведения в исполнении лучших музыкантов современности. За 16 лет существования мероприятия в нём приняли участие несколько тысяч музыкантов со всего мира, среди которых и звёзды мировой величины, и молодые музыканты. За это время фестивальную афишу украшали имена таких мастеров музыкального искусства, как Анна Нетребко, Юрий Башмет, Сергей Ролдугин, Денис Мацуев, Михаил Плетнёв и многие другие.
Художественный руководитель фестиваля — народный артист России Валерий Гергиев. Мероприятие пройдёт при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры России, Министерства обороны России и по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
«Фестиваль не зря называется московским, ведь он был основан здесь, в столице, — рассказал руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский. — В нём будут участвовать множество наших коллективов, которые являются лучшими не только в стране, но и в мире. Апофеозом пасхального фестиваля станет концерт на Поклонной горе в День Победы. Мы сделаем всё, чтобы он прошёл успешно».
XVI Московский пасхальный фестиваль — это одно из самых ожидаемых событий в культурной жизни страны. За годы проведения музыкальный праздник превратился в общенациональный символ культуры, который объединяет два важнейших праздника, духовный и патриотический, — Пасху и День Победы.
Крупнейший музыкальный форум России ежегодно собирает сотни тысяч слушателей. Программа фестиваля включает как шедевры классики, так и редко звучащие произведения в исполнении лучших музыкантов современности. За 16 лет существования мероприятия в нём приняли участие несколько тысяч музыкантов со всего мира, среди которых и звёзды мировой величины, и молодые музыканты. За это время фестивальную афишу украшали имена таких мастеров музыкального искусства, как Анна Нетребко, Юрий Башмет, Сергей Ролдугин, Денис Мацуев, Михаил Плетнёв и многие другие.
Художественный руководитель фестиваля — народный артист России Валерий Гергиев. Мероприятие пройдёт при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры России, Министерства обороны России и по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.