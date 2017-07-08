С Даниилом Граниным простились в Таврическом дворце
08.07.2017, 23:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Таврическом дворце прошла церемония прощания с писателем, Героем Социалистического Труда, кавалером Ордена Святого Андрея Первозванного, Почётным гражданином Санкт-Петербурга Даниилом Граниным.
Почтить память писателя с мировым именем приехали председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, Генеральный секретарь Совета МПА СНГ руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Алексей Сергеев, заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ - полномочный представитель Федерального Собрания Российской Федерации Ирина Соколова, а также почётные жители Санкт-Петербурга, политики и заслуженные деятели культуры.
К собравшимся обратилась Валентина Матвиенко: "Уход из жизни Даниила Александровича Гранина - это невосполнимая потеря не только для Петербурга. Он прожил долгую, достойную жизнь. Даниил Александрович был эталоном духовности, нравственности, человеком, который любил людей, любил Родину, он был человеком совести, который никогда не боялся говорить правду, говорить то, что он думает".
Телеграммы со словами соболезнования прислали Президент Российской Федерации Владимир Путин, Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, руководители партий и фракций Российской Федерации, политики, деятели культуры и науки.
В Таврический дворец пришли сотни жителей, они принесли цветы в память о Данииле Гранине. Писатель будет похоронен на Комаровском кладбище.
Даниил Гранин скончался в Петербурге 4 июля на 99-м году жизни.
Почтить память писателя с мировым именем приехали председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, Генеральный секретарь Совета МПА СНГ руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Алексей Сергеев, заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ - полномочный представитель Федерального Собрания Российской Федерации Ирина Соколова, а также почётные жители Санкт-Петербурга, политики и заслуженные деятели культуры.
К собравшимся обратилась Валентина Матвиенко: "Уход из жизни Даниила Александровича Гранина - это невосполнимая потеря не только для Петербурга. Он прожил долгую, достойную жизнь. Даниил Александрович был эталоном духовности, нравственности, человеком, который любил людей, любил Родину, он был человеком совести, который никогда не боялся говорить правду, говорить то, что он думает".
Телеграммы со словами соболезнования прислали Президент Российской Федерации Владимир Путин, Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, руководители партий и фракций Российской Федерации, политики, деятели культуры и науки.
В Таврический дворец пришли сотни жителей, они принесли цветы в память о Данииле Гранине. Писатель будет похоронен на Комаровском кладбище.
Даниил Гранин скончался в Петербурге 4 июля на 99-м году жизни.