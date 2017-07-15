Сабантуй могут включить в Список нематериального наследия ЮНЕСКО
15.07.2017, 16:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил центральную площадку казанского Сабантуя, расположенную в Березовой роще рядом с посёлком Мирный. Вместе с ним на празднество прибыла заместитель генерального директора ЮНЕСКО Нада аль-Нашиф.
Рустам Минниханов посетил почти каждое подворье, представленное на празднике. Его маршрут начался с подворья Кукморского района, где лидера республики встретили хлебом с солью и чак-чаком.
Затем Президент РТ посетил точку Зеленодольского района и побывал в рыбно-слободском подворье. Здесь он поймал в импровизированном бассейне пластиковую игрушку – рыбу.
Далее маршрут лидера республики включал подворья таких районов, как Буинский, Высокогорский, Тюлячинский, Лаишевский, Нурлатский и Кайбицкий.
Посещая их, Рустам Минниханов участвовал в разных конкурсах – кидал обруч и деревянные ложки, а также чеканил монету, повесил полотенце, вручил призы батырам и армрестлерам, отведал ухи и мяса.
Завершился обход на площадке WorldSkills Kazan 2019, где Президенту Татарстана представили символы чемпионата рабочих профессий – Алмаза и Алтын.
В это время на майдане Сабантуя уже начиналась масштабное театрализованное представление. После концертной программы Минниханов торжественно открыл праздник плуга.
Также Рустам Минниханов напомнил о недавнем решении по включению Успенского собора острова-града Свияжск во Всемирный список культурного наследия ЮНЕСКО и о проводимой в эти дни в Казани конференции министров спорта со всего мира МИНЕПС VI.
«Дорогие друзья, от имени ЮНЕСКО я хочу сказать, что очень рада быть здесь и отмечать богатство татарской культуры и традиций. Мне очень приятно наслаждаться чудесными песнями и танцами и делить это с вами. Я очень рада сообщить, что третий объект Татарстана включен в список ЮНЕСКО – это Успенский собор Свияжска. ЮНЕСКО с нетерпением ждет других событий с вашим участием, которые, я уверена, будут проходить в духе щедрости и доброты», – отметила в свою очередь заместитель гендиректора ЮНЕСКО Нада аль-Нашиф.
Рустам Минниханов посетил почти каждое подворье, представленное на празднике. Его маршрут начался с подворья Кукморского района, где лидера республики встретили хлебом с солью и чак-чаком.
Затем Президент РТ посетил точку Зеленодольского района и побывал в рыбно-слободском подворье. Здесь он поймал в импровизированном бассейне пластиковую игрушку – рыбу.
Далее маршрут лидера республики включал подворья таких районов, как Буинский, Высокогорский, Тюлячинский, Лаишевский, Нурлатский и Кайбицкий.
Посещая их, Рустам Минниханов участвовал в разных конкурсах – кидал обруч и деревянные ложки, а также чеканил монету, повесил полотенце, вручил призы батырам и армрестлерам, отведал ухи и мяса.
Завершился обход на площадке WorldSkills Kazan 2019, где Президенту Татарстана представили символы чемпионата рабочих профессий – Алмаза и Алтын.
В это время на майдане Сабантуя уже начиналась масштабное театрализованное представление. После концертной программы Минниханов торжественно открыл праздник плуга.
Также Рустам Минниханов напомнил о недавнем решении по включению Успенского собора острова-града Свияжск во Всемирный список культурного наследия ЮНЕСКО и о проводимой в эти дни в Казани конференции министров спорта со всего мира МИНЕПС VI.
«Дорогие друзья, от имени ЮНЕСКО я хочу сказать, что очень рада быть здесь и отмечать богатство татарской культуры и традиций. Мне очень приятно наслаждаться чудесными песнями и танцами и делить это с вами. Я очень рада сообщить, что третий объект Татарстана включен в список ЮНЕСКО – это Успенский собор Свияжска. ЮНЕСКО с нетерпением ждет других событий с вашим участием, которые, я уверена, будут проходить в духе щедрости и доброты», – отметила в свою очередь заместитель гендиректора ЮНЕСКО Нада аль-Нашиф.
Источник: http://agro.tatarstan.ru