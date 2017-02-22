Салют в Москве по случаю Дня защитника Отечества запустят с 16 площадок
22.02.2017, 12:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В честь Дня защитника Отечества залпы праздничного салюта будут греметь на 16 площадках столицы.
Салют в честь Дня защитника Отечества будет запущен 23 февраля с 16 площадок в период с 21:00 до 21:10. За десять минут 72 установки будут салютовать десятью тысячами выстрелов, которые будут сопровождаться вспышками белых, красных и зелёных искристых шаров, которые будут иметь в диаметре около 300 метров.
Во время салюта восемнадцать 76-миллиметровых пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны холостыми залпами будут усиливать шумовой эффект. Основные точки запуска салюта будут находиться на Воробьёвых горах и на Поклонной горе.
Для запуска салюта и поддержания порядка будут задействованы свыше 500 военнослужащих. Чтобы обеспечить одновременное производство салюта, управлять производством залпов планируется по радиосвязи.
Салют в честь Дня защитника Отечества будет запущен 23 февраля с 16 площадок в период с 21:00 до 21:10. За десять минут 72 установки будут салютовать десятью тысячами выстрелов, которые будут сопровождаться вспышками белых, красных и зелёных искристых шаров, которые будут иметь в диаметре около 300 метров.
Во время салюта восемнадцать 76-миллиметровых пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны холостыми залпами будут усиливать шумовой эффект. Основные точки запуска салюта будут находиться на Воробьёвых горах и на Поклонной горе.
Для запуска салюта и поддержания порядка будут задействованы свыше 500 военнослужащих. Чтобы обеспечить одновременное производство салюта, управлять производством залпов планируется по радиосвязи.