Самолёты-участники парада Дня ВМФ будут взлетать с аэродрома в Вологодской области
18.07.2017, 12:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Морская авиация Тихоокеанского флота временно перебазировалась с аэродромов Дальнего Востока Елизово и Каменный ручей на аэродромы Кипелово и Громово, расположенные в Вологодской и Ленинградской областях.
Сделано это для того, чтобы самолёты морской авиации Тихоокеанского флота приняли участие в главном военно-морском параде страны, который пройдёт в День военно-морского флота – 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев, в главном военно-морском параде страны примут участие самолёты Тихоокеанского флота Ил-38Н, Ту-142МЗ, Ту-142МР и МиГ-31.
Так же в петербургском параде ВМФ России будут участвовать корабли Балтийского, Северного и Черноморского флотов.
С Северного флота на Балтику идут ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Черноморский флот на параде представят фрегат «Адмирал Макаров», подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино», вошедшие в состав ЧФ в 2016 году.
Что касается кораблей Балтийского флота, то они уже прибыли на кронштадтский рейд. Это корветы «Стойкий» и «Сообразительный», малые ракетные корабли «Серпухов» и «Гейзер», морской тральщик «Александр Обухов», базовый тральщик «БТ-115», а также другие корабли, катера и суда обеспечения.
Сделано это для того, чтобы самолёты морской авиации Тихоокеанского флота приняли участие в главном военно-морском параде страны, который пройдёт в День военно-морского флота – 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев, в главном военно-морском параде страны примут участие самолёты Тихоокеанского флота Ил-38Н, Ту-142МЗ, Ту-142МР и МиГ-31.
Так же в петербургском параде ВМФ России будут участвовать корабли Балтийского, Северного и Черноморского флотов.
С Северного флота на Балтику идут ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Черноморский флот на параде представят фрегат «Адмирал Макаров», подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино», вошедшие в состав ЧФ в 2016 году.
Что касается кораблей Балтийского флота, то они уже прибыли на кронштадтский рейд. Это корветы «Стойкий» и «Сообразительный», малые ракетные корабли «Серпухов» и «Гейзер», морской тральщик «Александр Обухов», базовый тральщик «БТ-115», а также другие корабли, катера и суда обеспечения.
Источник: http://vologda-oblast.ru