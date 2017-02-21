Санкт-Петербургская консерватория анонсировала концерты на март
21.02.2017, 18:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Санкт-Петербургская консерватория анонсировала концерты на март.
Концертный зал консерватории (Улица Глинки 2, вход с набережной реки Мойки)
3 марта в 19 часов студенты и аспиранты кафедры камерного ансамбля представят концерт, посвящённый 220-летию со дня рождения Франца Шуберта. В программе сочинения для флейты, скрипки, виолончели и фортепиано в четыре руки.
6 марта в 19 часов состоится вечер вокальной музыки. Исполнители - студенты класса лауреата международных конкурсов, солиста Михайловского театра, старшего преподавателя кафедры сольного пения Дмитрия Владимировича Карпова.
10 марта в 19 часов в рамках «Студенческих концертных проектов» будет представлена программа из камерных сочинений французских композиторов. Прозвучит музыка Сен-Санса, д’Энди, Пуленка, Боззы в исполнении студентов оркестрового факультета Консерватории.
12 марта в 15 часов продолжится традиционный концертный абонемент для семейного слушания «Музыкальные посвящения». Основной фигурой четвертой встречи станет Милий Балакирев, которому в этом году исполняется 180 лет. В программе - сочинения основателя прославленной «Могучей кучки» и других участников этого знаменитого музыкального сообщества.
13 марта в 19 часов Санкт-Петербургская консерватория принимает гостей из Эстонии. С эксклюзивной программой из редко звучащих сочинений для фортепиано в четыре руки выступят лауреаты международных конкурсов, профессора Академии музыки Таллина Натали Скос и Тойво Пэяске.
22 марта в 19 часов будет представлен ещё один концерт серии «Санкт-Петербургская консерватория: имена и памятные даты», посвящённый 100-летию профессора Людмилы Борисовны Уманской (1917-1995). Солистами вечера станут преподаватели фортепианного факультета: доцент Надежда Эйсмонт, Ирина Загоскина, Галина Сенина, Елена Спист.
23 марта в 18 часов пройдет Всероссийская акция «Балалайка - душа России», в рамках которой состоится торжественная передача балалаек из коллекции профессора Цветнова (Швеция) факультету народных инструментов Санкт-Петербургской консерватории. В этот вечер публику ждет концерт преподавателей кафедры струнных народных инструментов.
26 марта в 19 часов под эгидой VI Санкт-Петербургского международного культурного форума состоится авторский вечер «Учёная музыка и магия вальса» к 50-летию педагогической деятельности композитора, заслуженного деятеля искусств России, профессора Геннадия Белова. В программе - широкий спектр вокальной и инструментальной камерной музыки героя вечера.
29 марта в 19 часов кафедра общего курса и методики преподавания фортепиано представит разноплановую программу из сочинений Генделя, Моцарта, Шопена, Мясковского, Стравинского, Таривердиева. В концерте примут участие профессор Игорь Тайманов, заслуженная артистка России Наталья Говорова, доценты Ольга Онегина, Алексей Махлаевский, Татьяна Борисова и другие преподаватели кафедры.
31 марта в 19 часов в рамках серии «Традиции камерного исполнительства Санкт-Петербургской консерватории» пройдёт вечер вокальной музыки. Заслуженная артистка России, доцент Нина Николаевна Арсентьева представит слушателям студентов своего класса.
Концерты консерватории на других площадках Санкт-Петербурга.
15 марта в 19 часов в Союзе композиторов Санкт-Петербурга (улица Большая Морская, 45) состоится шестая встреча серии «Петербургская композиторская школа». В программе вечера – сочинения молодых петербургских композиторов.
16 марта в 19 часов на сцене Зала Мусоргского Мариинского театра-2 пройдёт концерт абонемента «Три поколения Санкт-Петербургской консерватории». В это вечер учащиеся Средней специальной музыкальной школы, студенты и профессора Консерватории представят публике камерную музыку композиторов Австрии и Германии.
21 марта в 19 часов в рамках цикла «Петербургская вокальная школа» на сцене Зала Мусоргского Мариинского театра-2 выступят студенты класса заслуженной артистки России, профессора Татьяны Васильевны Новиковой.
24 марта в 19 часов в Зале Прокофьева Мариинского театра-2 состоится концерт абонементного цикла «Образы русского фольклора». Студенты и выпускники факультета народных инструментов Консерватории представят яркую и насыщенную программу «Голоса русских народных инструментов».
Концертный зал консерватории (Улица Глинки 2, вход с набережной реки Мойки)
3 марта в 19 часов студенты и аспиранты кафедры камерного ансамбля представят концерт, посвящённый 220-летию со дня рождения Франца Шуберта. В программе сочинения для флейты, скрипки, виолончели и фортепиано в четыре руки.
6 марта в 19 часов состоится вечер вокальной музыки. Исполнители - студенты класса лауреата международных конкурсов, солиста Михайловского театра, старшего преподавателя кафедры сольного пения Дмитрия Владимировича Карпова.
10 марта в 19 часов в рамках «Студенческих концертных проектов» будет представлена программа из камерных сочинений французских композиторов. Прозвучит музыка Сен-Санса, д’Энди, Пуленка, Боззы в исполнении студентов оркестрового факультета Консерватории.
12 марта в 15 часов продолжится традиционный концертный абонемент для семейного слушания «Музыкальные посвящения». Основной фигурой четвертой встречи станет Милий Балакирев, которому в этом году исполняется 180 лет. В программе - сочинения основателя прославленной «Могучей кучки» и других участников этого знаменитого музыкального сообщества.
13 марта в 19 часов Санкт-Петербургская консерватория принимает гостей из Эстонии. С эксклюзивной программой из редко звучащих сочинений для фортепиано в четыре руки выступят лауреаты международных конкурсов, профессора Академии музыки Таллина Натали Скос и Тойво Пэяске.
22 марта в 19 часов будет представлен ещё один концерт серии «Санкт-Петербургская консерватория: имена и памятные даты», посвящённый 100-летию профессора Людмилы Борисовны Уманской (1917-1995). Солистами вечера станут преподаватели фортепианного факультета: доцент Надежда Эйсмонт, Ирина Загоскина, Галина Сенина, Елена Спист.
23 марта в 18 часов пройдет Всероссийская акция «Балалайка - душа России», в рамках которой состоится торжественная передача балалаек из коллекции профессора Цветнова (Швеция) факультету народных инструментов Санкт-Петербургской консерватории. В этот вечер публику ждет концерт преподавателей кафедры струнных народных инструментов.
26 марта в 19 часов под эгидой VI Санкт-Петербургского международного культурного форума состоится авторский вечер «Учёная музыка и магия вальса» к 50-летию педагогической деятельности композитора, заслуженного деятеля искусств России, профессора Геннадия Белова. В программе - широкий спектр вокальной и инструментальной камерной музыки героя вечера.
29 марта в 19 часов кафедра общего курса и методики преподавания фортепиано представит разноплановую программу из сочинений Генделя, Моцарта, Шопена, Мясковского, Стравинского, Таривердиева. В концерте примут участие профессор Игорь Тайманов, заслуженная артистка России Наталья Говорова, доценты Ольга Онегина, Алексей Махлаевский, Татьяна Борисова и другие преподаватели кафедры.
31 марта в 19 часов в рамках серии «Традиции камерного исполнительства Санкт-Петербургской консерватории» пройдёт вечер вокальной музыки. Заслуженная артистка России, доцент Нина Николаевна Арсентьева представит слушателям студентов своего класса.
Концерты консерватории на других площадках Санкт-Петербурга.
15 марта в 19 часов в Союзе композиторов Санкт-Петербурга (улица Большая Морская, 45) состоится шестая встреча серии «Петербургская композиторская школа». В программе вечера – сочинения молодых петербургских композиторов.
16 марта в 19 часов на сцене Зала Мусоргского Мариинского театра-2 пройдёт концерт абонемента «Три поколения Санкт-Петербургской консерватории». В это вечер учащиеся Средней специальной музыкальной школы, студенты и профессора Консерватории представят публике камерную музыку композиторов Австрии и Германии.
21 марта в 19 часов в рамках цикла «Петербургская вокальная школа» на сцене Зала Мусоргского Мариинского театра-2 выступят студенты класса заслуженной артистки России, профессора Татьяны Васильевны Новиковой.
24 марта в 19 часов в Зале Прокофьева Мариинского театра-2 состоится концерт абонементного цикла «Образы русского фольклора». Студенты и выпускники факультета народных инструментов Консерватории представят яркую и насыщенную программу «Голоса русских народных инструментов».