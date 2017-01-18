ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Санкт-Петербургская консерватория анонсировала план концертной деятельности на февраль.

Концертный зал консерватории

Улица Глинки 2, вход с набережной реки Мойки

10 февраля в 19 часов состоится концерт из серии «Традиции камерного исполнительства Санкт-Петербургской консерватории». Выпускники кафедры камерного ансамбля разных лет представят шедевры мирового репертуара для скрипки, альта, виолончели, флейты и фортепиано.

12 февраля в 15 часов продолжится концертный абонемент для семейного слушания «Музыкальные посвящения». Героем третьей встречи станет Франц Шуберт, которому в этом году исполняется 220 лет. Музыку австрийского композитора и его ближайшего окружения исполнят учащиеся Средней специальной музыкальной школы и студенты Санкт-Петербургской консерватории.

13 числа в 19 часов студенты класса ударных инструментов консерватории представят уникальный творческий проект «Ритм: от теории к практике». В сочинениях редко исполняемых композиторов Сежурне, Живковича, Псатаса, Маринаро, Тревино будет представлено всё многообразие красочной палитры ударных инструментов.

17 февраля в 19 часов состоится вечер памяти заслуженного артиста России, Дмитрия Николаевича Часовитина, приуроченный к 60-летию со дня рождения. В концерте примут участие коллеги и творческие единомышлепнники музыканта, представлюящие различные факультеты Санкт-Петербургской консерватории

27 числа в 19 часов пройдёт очередная встреча серии «Санкт-Петербургская консерватория – школа высшего исполнительского мастерства». На сцену концертного зала выйдут народный артист России, солист Мариинского театра, доцент Михаил Иванович Кит и студенты его класса.

Концерты консерватории на других площадках Санкт-Петербурга

14 февраля в 19 часов в рамках цикла «Петербургская вокальная школа» на сцене зала Мусоргского Мариинского театра – 2 выступят студенты класса заслуженной артистки России, доцента Софии Александровны Ялышевой.

15 февраля в 19 часов в Союзе композиторов Санкт-Петербурга (улица Большая Морская 45) состоится пятая встреча серии «Петербургская композиторская школа». В программе вечера – сочинения Дмитрия Шостаковича и молодых петербургских композиторов.

16 февраля в 19 часов на сцене зала Мусоргского Мариинского театра – 2 пройдёт концерт абонемента «Три поколения Санкт-Петербургской консерватории». В это вечер нка сцену выйдут учащиеся Средней специальной музыкальной школы, студенты и выпускники консерватории, а также их наставники, известные музыканты, преподаватели консерватории: заслуженный артист России, профессор Адиль Федоров (кларнет) и заслуженный работник высшей школы России, профессор Игорь Тайманов (фортепиано).

25 февраля в 12 часов в фойе Стравинского Мариинского театра – 2 состоится яркий и самобытный концерт абонементного цикла «Образы русского фольклора». Фольклорный ансамбль консерватории представит оригинальную программу «Праздничные молодежные гуляния в народных традициях».