Секция "Россия - исламский мир" появится на XIII Казанском кинофестивале
16.06.2017, 15:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В программу XIII Международного фестиваля мусульманского кино, который состоится в Казани с 5 по 11 сентября 2017 года, впервые включена секция параллельных показов «Россия — исламский мир». В рамках секции будут представлены фильмы стран-участниц одноименной группы стратегического видения.
Группа стратегического видения «Россия — исламский мир» была создана в 2006 году под руководством Е.М.Примакова и М.Ш.Шаймиева после того, как Российская Федерация присоединилась к Организации исламского сотрудничества в качестве наблюдателя. В группу входят известные государственные и общественные деятели (в т.ч. бывшие премьер-министры, бывшие министры иностранных дел, ряд крупнейших богословов исламского Востока) из 27 государств. Председателем Группы с 2014 года является Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В сентябре 2017 года конференция стратегической группы пройдёт в Казани.
Зрители смогут познакомиться с фильмами 20 из 27 стран-участниц Группы в рамках программ секции: «Кино Алжира», «Афганистан — открытая страница», «Каникулы в Бангладеш», «Египетские ночи», «Индонезийское кино», «Ирак: война и мир», «Кино Ирана», «Казахстан: вчера, сегодня, завтра», «Катар», «Киргизия — страна короткого метра», «Сделано в Ливане», «Марокканская панорама», «Нигерийская экзотика», «ОАЭ: пестрая лента», «Пакистан в жизни и в кино», «Сирия: в зоне внимания», «Гастроли в Судане», «Таджикистан: фарсинема», «Тунис — новые локации», «Турецкий марш». Каждая из программ включает от одного до семи фильмов; время и площадки показа будут объявлены позднее. Российскую панораму составят работы конкурсной номинации «Россия молодая».
Ожидается, что программы представят кинематографисты стран-участниц Группы; после показов состоятся встречи со зрителями и обсуждения. Представители делегации примут участие в форуме «Время кино», где расскажут об особенностях кинорынка своих стран.
Секция «Россия — исламский мир» станет самой обширной среди параллельных программ фестиваля-2017. Помимо этого «сетку» внеконкурсных показов составят традиционные блоки: «Окно в Европу» (картины европейских стран), «После СССР» (кинопродукция государств бывшего Советского Союза), «Вне зоны доступа» (фильмы о людях с ограниченными возможностями). Новинками станут внеконкурсные программы «Арт-побережье» (кино Таиланда, Мьянмы, Филиппин) и «Индостан на стыке культур» (ленты Индии, Шри-Ланки, Бангладеш).
«Ежегодно Казанский кинофестиваль дает зрителю возможность познакомиться со спектром фильмов, которые не увидишь в обычном прокате, — рассказывает арт-директор КМФМК Альбина Нафигова. — Кинематограф стран Востока, Азии, Африки — это всегда особый язык, подача, круг тем, неповторимый колорит; просмотр фильмов — самое эффективное знакомство с культурой этих регионов. Конечно, основное внимание зрителя в дни кинофестиваля приковано к конкурсной программе. Однако параллельные показы — немаловажная часть форума: они знакомят с еще более широкой панорамой и значительно «раздвигают» границы современного киномира».
Напомним, Казанский международный фестиваль мусульманского кино (КМФМК) — один из крупнейших киносмотров, проводимый в столице Татарстана ежегодно с 2005 года. Концепция фестиваля отражена в его девизе: «Через диалог культур к культуре диалога». В программу форума отбираются фильмы, несущие идеи миротворчества, веротерпимости, толерантности, рассказывающие о способах построения межнационального диалога.
Группа стратегического видения «Россия — исламский мир» была создана в 2006 году под руководством Е.М.Примакова и М.Ш.Шаймиева после того, как Российская Федерация присоединилась к Организации исламского сотрудничества в качестве наблюдателя. В группу входят известные государственные и общественные деятели (в т.ч. бывшие премьер-министры, бывшие министры иностранных дел, ряд крупнейших богословов исламского Востока) из 27 государств. Председателем Группы с 2014 года является Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В сентябре 2017 года конференция стратегической группы пройдёт в Казани.
Зрители смогут познакомиться с фильмами 20 из 27 стран-участниц Группы в рамках программ секции: «Кино Алжира», «Афганистан — открытая страница», «Каникулы в Бангладеш», «Египетские ночи», «Индонезийское кино», «Ирак: война и мир», «Кино Ирана», «Казахстан: вчера, сегодня, завтра», «Катар», «Киргизия — страна короткого метра», «Сделано в Ливане», «Марокканская панорама», «Нигерийская экзотика», «ОАЭ: пестрая лента», «Пакистан в жизни и в кино», «Сирия: в зоне внимания», «Гастроли в Судане», «Таджикистан: фарсинема», «Тунис — новые локации», «Турецкий марш». Каждая из программ включает от одного до семи фильмов; время и площадки показа будут объявлены позднее. Российскую панораму составят работы конкурсной номинации «Россия молодая».
Ожидается, что программы представят кинематографисты стран-участниц Группы; после показов состоятся встречи со зрителями и обсуждения. Представители делегации примут участие в форуме «Время кино», где расскажут об особенностях кинорынка своих стран.
Секция «Россия — исламский мир» станет самой обширной среди параллельных программ фестиваля-2017. Помимо этого «сетку» внеконкурсных показов составят традиционные блоки: «Окно в Европу» (картины европейских стран), «После СССР» (кинопродукция государств бывшего Советского Союза), «Вне зоны доступа» (фильмы о людях с ограниченными возможностями). Новинками станут внеконкурсные программы «Арт-побережье» (кино Таиланда, Мьянмы, Филиппин) и «Индостан на стыке культур» (ленты Индии, Шри-Ланки, Бангладеш).
«Ежегодно Казанский кинофестиваль дает зрителю возможность познакомиться со спектром фильмов, которые не увидишь в обычном прокате, — рассказывает арт-директор КМФМК Альбина Нафигова. — Кинематограф стран Востока, Азии, Африки — это всегда особый язык, подача, круг тем, неповторимый колорит; просмотр фильмов — самое эффективное знакомство с культурой этих регионов. Конечно, основное внимание зрителя в дни кинофестиваля приковано к конкурсной программе. Однако параллельные показы — немаловажная часть форума: они знакомят с еще более широкой панорамой и значительно «раздвигают» границы современного киномира».
Напомним, Казанский международный фестиваль мусульманского кино (КМФМК) — один из крупнейших киносмотров, проводимый в столице Татарстана ежегодно с 2005 года. Концепция фестиваля отражена в его девизе: «Через диалог культур к культуре диалога». В программу форума отбираются фильмы, несущие идеи миротворчества, веротерпимости, толерантности, рассказывающие о способах построения межнационального диалога.