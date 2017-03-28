ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 18 апреля в цикле «Синематографъ. Погружение в эпоху немого кино» знаменитого актёра Гарольда Ллойда, царившего на экране концертного зала Яани Кирик в течение нескольких месяцев, сменит один из величайших комиков немого кино - актёр и режиссёр Бастер Китон. Вы увидите его картину 1925 года «Семь шансов»,а в роли тапера традиционно выступит пианист-виртуоз Станислав Чигадаев.

Жизнь Джимми Шэннона круто меняется: дедушка завещает ему огромное состояние, но с маленьким условием: наследник сможет вступить в права, только если женится не позднее семи часов вечера своего 27-летия. Это как раз сегодня, и на выполнение условия осталось несколько часов... Шэннон не сомневается в успехе, ведь у него уже есть подруга! Узнав, что предложение сделано не ради неё, а ради семи миллионов долларов, девушка с негодованием отказывается. Семь невест находят для незадачливого наследника друзья, но ни одна из них не соглашается выйти замуж до вечера. Джимми готов на самые отчаянные шаги, ведь времени всё меньше. Последний шанс – объявление в газете, по которому к алтарю в назначенный час является целая толпа экзальтированных невест, от которых уже сам Джимми едва уносит ноги, мечтая вернуться к своей обычной жизни.

Выдающийся деятель кино и превосходный комик Бастер Китон наполнил свой фильм курьёзами и забавными трюками, которые позднее возьмут на вооружение многие режиссёры. Поначалу действие развивается неспешно, но по мере приближения «часа Х» страсти накаляются и принимаемые меры становятся все отчаяннее.

Бастер Китон - американский комедийный актёр и режиссёр, создатель фильмов «Шерлок-младший», «Навигатор» и «Генерал». Обладатель внеконкурсного почётного «Оскара» 1960 «за уникальный талант, который обеспечил бессмертие немой кинокомедии». Американским еженедельником «Entertainment Weekly» Китон признан седьмым по значимости режиссёром всех времён. Критик Роджер Эберт писал о Китоне: «В период с 1920 по 1929 год он работал без перерыва над целой серией фильмов, которые сделали его, пожалуй, величайшим актёром-режиссёром в истории кино».

Прозвище «Бастер» (удалец, задира) было дано Китону знаменитым Гарри Гудини после того, как шестимесячный Джозеф скатился с лестницы, не получив при этом ни царапины. Потом маленький Китон благополучно пережил несколько пожаров и железнодорожных катастроф. После он размозжил себе сустав на указательном пальце, сунув руку в машину для отжима белья, затем получил по голове кирпичом и, наконец, стал жертвой смерча. Тогда воздушная воронка вытянула мальчика из окна верхнего этажа, пронесла через улицу и опустила на землю. И все эти события случились в один день. Родители подумали и решили, что ребёнок будет в большей безопасности на сцене, рядом с ними. Так с трёх лет Китон начал свою театральную карьеру. Чтобы избежать неприятностей с защитниками детей, менеджеры некоторых театров рекламировали Китона как карлика и велели родителям одевать его соответственно.

Без сомнений, обаятельная комедия Бастера Китона «Семь шансов» подарит посетителям Яани Кирик час доброго юмора и беззаботного позитива.



КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»

(ул. Декабристов, д 54 А)



18 апреля 2017 года

Начало в 19 часов

«СИНЕМАТОГРАФЪ. ПОГРУЖЕНИЕ В ЭПОХУ НЕМОГО КИНО»



«Семь шансов» (1925)

Режиссёр – Бастер Китон

В главной роли – Бастер Китон

В роли тапера – Станислав Чигадаев



