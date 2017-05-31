Сергей Антонов и Илья Казанцев выступят в МГК
31.05.2017, 15:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Звезда XXI века, обладатель Первой премии и Золотой медали по специальности "виолончель" XIII Международного конкурса имени П.И. Чайковского (июнь, 2007), один из самых молодых победителей в истории этого престижного музыкального состязания Сергей Антонов выступит 1 июня в Московской консерватории. На уютной, камерной сцене Малого зала совместно с молодым и талантливым пианистом, истинным ценителем современной музыки Ильей Казанцевым он представит новую программу "Грани XX века".
Для взыскательной консерваторской публики музыканты исполнят четыре сочинения, каждое из которых приурочено к юбилею со дня рождения своего автора. Так, в программе прозвучит Соната №2 для виолончели и фортепиано Мясковского (к 135-летию со дня рождения), Соната №2 для виолончели и фортепиано Рославца (к 135-летию со дня рождения), Пять мелодий для скрипки и фортепиано Прокофьева (к 125-летию со дня рождения) и Соната для виолончели и фортепиано Шостаковича (к 110-летию со дня рождения).
Сергей Антонов (виолончель) родился в 1983 году в Москве в семье музыкантов-виолончелистов, получил музыкальное образование в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории (класс М. Ю. Журавлёвой) и Московской консерватории в классе профессора Н. Н. Шаховской (у неё же окончил аспирантуру). Также окончил аспирантуру в Hartt School of Music (США). Является лауреатом целого ряда международных конкурсов. Сотрудничал со многими известными музыкантами, среди которых Михаил Плетнёв, Юрий Башмет, Юрий Симонов, Евгений Бушков, Максим Венгеров, Юстус Франтц, Мариус Стравинский, Джонатан Брэтт, Мицуеши Иноуэ, Давид Герингас, Дора Шварцберг, Дмитрий Ситковецкий, Кристиан Циммерман, Вадим Руденко, Максим Могилевский, Миша Кейлин и многие другие. Играет в ансамблях с молодыми российскими звёздами – Екатериной Мечетиной, Никитой Борисоглебским, Вячеславом Грязновым.
Илья Казанцев (фортепиано) учился в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории, затем в Маннес-колледже в Нью-Йорке, который окончил в 2009 году. Также окончил Манхэттенскую школу музыки (класс А. Аронова). Среди многочисленных наград пианиста - первые премии Международного конкурса имени Н. Рубинштейна в Париже (1998), Международного конкурса-фестиваля в Гродно (Беларусь, 2001) и Five Towns Competition в Нью-Йорке (2005), а также призы Международного конкурса имени Ф. Шопена в Москве (2000) и Международного конкурса в Цинциннати (2007, 2008). Илья Казанцев много выступает с сольными концертами и с оркестрами в России и США, а также в Канаде, Италии, Германии, Словении, Украине, Белоруссии и Японии. Его сольные концерты проходили в Большом, Малом и Рахманиновском залах Московской консерватории, Санкт-Петербургской филармонии, в CAMI hall и Steinway Hall в Нью-Йорке. В 2007 году состоялся аншлаговый сольный дебют пианиста в Carnegie Hall в качестве обладателя Nadia Reisenberg Piano Award от Маннес-колледжа. Илья Казанцев принимал участие во всех ежегодных концертах Маннес-колледжа. Много играет на международных фестивалях.
Для взыскательной консерваторской публики музыканты исполнят четыре сочинения, каждое из которых приурочено к юбилею со дня рождения своего автора. Так, в программе прозвучит Соната №2 для виолончели и фортепиано Мясковского (к 135-летию со дня рождения), Соната №2 для виолончели и фортепиано Рославца (к 135-летию со дня рождения), Пять мелодий для скрипки и фортепиано Прокофьева (к 125-летию со дня рождения) и Соната для виолончели и фортепиано Шостаковича (к 110-летию со дня рождения).
Сергей Антонов (виолончель) родился в 1983 году в Москве в семье музыкантов-виолончелистов, получил музыкальное образование в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории (класс М. Ю. Журавлёвой) и Московской консерватории в классе профессора Н. Н. Шаховской (у неё же окончил аспирантуру). Также окончил аспирантуру в Hartt School of Music (США). Является лауреатом целого ряда международных конкурсов. Сотрудничал со многими известными музыкантами, среди которых Михаил Плетнёв, Юрий Башмет, Юрий Симонов, Евгений Бушков, Максим Венгеров, Юстус Франтц, Мариус Стравинский, Джонатан Брэтт, Мицуеши Иноуэ, Давид Герингас, Дора Шварцберг, Дмитрий Ситковецкий, Кристиан Циммерман, Вадим Руденко, Максим Могилевский, Миша Кейлин и многие другие. Играет в ансамблях с молодыми российскими звёздами – Екатериной Мечетиной, Никитой Борисоглебским, Вячеславом Грязновым.
Илья Казанцев (фортепиано) учился в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории, затем в Маннес-колледже в Нью-Йорке, который окончил в 2009 году. Также окончил Манхэттенскую школу музыки (класс А. Аронова). Среди многочисленных наград пианиста - первые премии Международного конкурса имени Н. Рубинштейна в Париже (1998), Международного конкурса-фестиваля в Гродно (Беларусь, 2001) и Five Towns Competition в Нью-Йорке (2005), а также призы Международного конкурса имени Ф. Шопена в Москве (2000) и Международного конкурса в Цинциннати (2007, 2008). Илья Казанцев много выступает с сольными концертами и с оркестрами в России и США, а также в Канаде, Италии, Германии, Словении, Украине, Белоруссии и Японии. Его сольные концерты проходили в Большом, Малом и Рахманиновском залах Московской консерватории, Санкт-Петербургской филармонии, в CAMI hall и Steinway Hall в Нью-Йорке. В 2007 году состоялся аншлаговый сольный дебют пианиста в Carnegie Hall в качестве обладателя Nadia Reisenberg Piano Award от Маннес-колледжа. Илья Казанцев принимал участие во всех ежегодных концертах Маннес-колледжа. Много играет на международных фестивалях.