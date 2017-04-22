Сергей Гармаш представит спектакль "Неидеальные рифмы" на сцене Дворца Белосельских-Белозерских
22.04.2017, 20:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Реальные и нереальные жизненные наблюдения, показанные зрителю в предполагаемом открытом разговоре Актёра с Публикой, рассказанные народным артистом России Сергеем Гармашем, в сопровождении и при участии живого оркестра и артистов балета.
В литературно-музыкальной фантазии зритель встретится с поэзией Камиля Сен-Санса, впервые переведённой на русский язык, с известными музыкальными произведениями как самого композитора, так и композитора, непрерывный диалог с которым сквозь время Сен-Санс вёл на протяжении всего своего творческого пути - Жана-Филиппа Рамо, увидит пластические и танцевальные номера и, конечно же, получит возможность увидеть любимого Артиста с новой стороны.
СЕРГЕЙ ГАРМАШ. «НЕИДЕАЛЬНЫЕ РИФМЫ»
(Литературно-музыкальные сценические картины на основании произведений Жана-Филиппа Рамо, Камиля Сен-Санса и Определённого Ощущения Жизни)
Режиссёр - Тарасик Петриченка
Музыка - Жан-Филипп Рамо и Камиль Сен-Санс в музыкальной транскрипции Рината Камалова
Дирижёр — Ринат Камалов
Балетмейстер - Мария Кулькина
Художник по свету — Антон Нечипуренко
Продолжительность спектакля - 2 часа с антрактом
12+
Воскресенье, 4 июня 2017 года
Начало в 19.00
На сцене Дворца Белосельских-Белозерских
(Невский пр., 41)
В литературно-музыкальной фантазии зритель встретится с поэзией Камиля Сен-Санса, впервые переведённой на русский язык, с известными музыкальными произведениями как самого композитора, так и композитора, непрерывный диалог с которым сквозь время Сен-Санс вёл на протяжении всего своего творческого пути - Жана-Филиппа Рамо, увидит пластические и танцевальные номера и, конечно же, получит возможность увидеть любимого Артиста с новой стороны.
СЕРГЕЙ ГАРМАШ. «НЕИДЕАЛЬНЫЕ РИФМЫ»
(Литературно-музыкальные сценические картины на основании произведений Жана-Филиппа Рамо, Камиля Сен-Санса и Определённого Ощущения Жизни)
Режиссёр - Тарасик Петриченка
Музыка - Жан-Филипп Рамо и Камиль Сен-Санс в музыкальной транскрипции Рината Камалова
Дирижёр — Ринат Камалов
Балетмейстер - Мария Кулькина
Художник по свету — Антон Нечипуренко
Продолжительность спектакля - 2 часа с антрактом
12+
Воскресенье, 4 июня 2017 года
Начало в 19.00
На сцене Дворца Белосельских-Белозерских
(Невский пр., 41)