ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Реальные и нереальные жизненные наблюдения, показанные зрителю в предполагаемом открытом разговоре Актёра с Публикой, рассказанные народным артистом России Сергеем Гармашем, в сопровождении и при участии живого оркестра и артистов балета.

В литературно-музыкальной фантазии зритель встретится с поэзией Камиля Сен-Санса, впервые переведённой на русский язык, с известными музыкальными произведениями как самого композитора, так и композитора, непрерывный диалог с которым сквозь время Сен-Санс вёл на протяжении всего своего творческого пути - Жана-Филиппа Рамо, увидит пластические и танцевальные номера и, конечно же, получит возможность увидеть любимого Артиста с новой стороны.

СЕРГЕЙ ГАРМАШ. «НЕИДЕАЛЬНЫЕ РИФМЫ»
(Литературно-музыкальные сценические картины на основании произведений Жана-Филиппа Рамо, Камиля Сен-Санса и Определённого Ощущения Жизни)

Режиссёр - Тарасик Петриченка
Музыка - Жан-Филипп Рамо и Камиль Сен-Санс в музыкальной транскрипции Рината Камалова
Дирижёр — Ринат Камалов
Балетмейстер - Мария Кулькина
Художник по свету — Антон Нечипуренко

Продолжительность спектакля - 2 часа с антрактом
12+

Воскресенье, 4 июня 2017 года
Начало в 19.00

На сцене Дворца Белосельских-Белозерских
(Невский пр., 41)