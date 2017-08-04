Сергей Собянин: Гостями фестиваля "Московское лето. Цветочный джем" стали более 5,5 миллиона человек
04.08.2017, 21:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На площадках можно попробовать более 150 видов мороженого и 100 сортов варенья, увидеть работы участников кондитерского, дизайнерского и флористических конкурсов, а также научиться готовить. В честь закрытия фестиваля на Тверской площади 6 августа устроят Большой цветочный бал.
До завершения фестиваля "Московское лето. Цветочный джем" осталось ещё два дня: он проходит с 20 июля по 6 августа. "Этот фестиваль уже посетили порядка шести миллионов человек. И можно было бы сказать, что это придуманные цифры, но сами продавцы мороженого говорят, что у них купили уже полтора миллиона порций мороженого и 200 тысяч банок варенья. Я думаю, что это цифры, реально сопоставимые с количеством посетителей", - рассказал Сергей Собянин во время посещения площадок фестиваля на Тверской площади и в Столешникове переулке.
Мэр Москвы также поблагодарил за участие в фестивале членов жюри открытого Международного конкурса городского ландшафтного дизайна и флористики - одного из четырёх, которые проходят на фестивале "Московское лето. Цветочный джем". "Наверное, самое приятное, что в этом конкурсе участвует большое количество горожан, которые не являются профессионалами - они любители, любят природу, цветы, любят делать красивые вещи", - отметил он и добавил, что город постарается как можно дольше сохранить конкурсные работы.
По его словам, фестивали привлекают туристов, способствуют развитию малого бизнеса и росту торговли. Мэр Москвы подчеркнул: самое главное в таких мероприятиях, что город преображается, становится более добрым и открытым к людям. "Я считаю, что такой фестиваль можно сделать традиционным. И мне бы хотелось, чтобы эти уникальные наработки, которые вы создаёте, всё-таки оставались в городе, оставались частью его ландшафта . И мне кажется, на следующем фестивале надо создавать такие ландшафтные дизайн-проекты, которые можно было бы оставить на год, на два, на три, так как речь идёт о многолетниках. Чтобы они не исчезали из города, а наоборот - оставались его украшением", - добавил он.
Ландшафтный дизайнер Мэтью Чайлдс, председатель жюри открытого конкурса, поблагодарил Сергея Собянина за приглашение на фестиваль. "Я хочу сказать, что Москва - великолепная, очень красивая. И я считаю, что такие фестивали, как этот, позволяют не только туристам, но и самим москвичам наслаждаться этим городом и развивают его инфраструктуру и туризм", - сказал он.
Международный куратор конкурса Питер Финк в свою очередь отметил, что такие фестивали помогают сделать Москву городом XXI века. "Этот фестиваль не только важен для самого мегаполиса, для его жителей, потому что он позволяет вовлекать их в процесс улучшения города и думать о том, как сделать его лучше, а также находить новые пути решения с точки зрения более эффективного использования энергетики, ресурсов, а также организации пешеходных зон, парков, улиц. Фестиваль, кроме того, пробуждает энергию и активность, креативность молодёжи", - объяснил куратор.
А заведующий кафедрой изобразительного искусства Высшей национальной школы ландшафтного искусства в Версале Жан Люк Бриссон подчеркнул, что парк и ландшафтный дизайн - это ещё один из способов создавать города, возможность сделать их удобными и комфортными.
Президент Ассоциации ландшафтных архитекторов России Таисия Вольфтруб высоко оценила проведение фестиваля: "Я надеюсь, что организаторы придут к нам с участием в Национальной премии России в номинации "Событие года". Мне кажется, это мероприятие достойно того, чтобы принять участие в таком конкурсе".
Главный городской праздник этого лета объединил две дополняющие друг друга темы: летние угощения и цветы. Программа фестиваля охватывает 44 площадки в центральной части Москвы, административных округах и парках культуры и отдыха.
76 производителей предлагают гостям более 150 видов мороженого. Из оригинальных сортов наибольшим спросом пользуются чёрное, жареное, тирамису, черничное, ванильное, пломбиры с печеньем, вересковым мёдом, сыром горгонзола, сорбеты из клубники, облепихи, манго, северной ягоды.
Гости фестиваля могут приобрести 100 сортов варенья. Хиты этого лета - варенье клубничное, кизиловое, дынное, из лепестков роз, с тархуном, с грецким орехом, с тыквой и имбирём, а также джемы из инжира.
Всего москвичи и гости столицы успели съесть один миллион 665 тысяч порций мороженого и приобрести 190,5 тысячи банок варенья.
Среди других угощений - шедевры российских кондитеров: торты, пряники, пирожные, мармелады, а также свежие фрукты, ягоды и орехи. На площадках фестиваля продали свыше 83 тонн сладостей и 86 тысяч литров напитков. Гости предпочитают квас, морсы, минеральную воду, лимонады, безалкогольный мохито и ягодные смузи.
Кроме десертов и напитков, в торговых шале можно найти оригинальные аксессуары, товары для дома ручной работы, авторские сувениры и большой выбор цветов - живых, горшечных, цветочных композиций в корзинках и вазах самых разнообразных форм.
До завершения фестиваля "Московское лето. Цветочный джем" осталось ещё два дня: он проходит с 20 июля по 6 августа. "Этот фестиваль уже посетили порядка шести миллионов человек. И можно было бы сказать, что это придуманные цифры, но сами продавцы мороженого говорят, что у них купили уже полтора миллиона порций мороженого и 200 тысяч банок варенья. Я думаю, что это цифры, реально сопоставимые с количеством посетителей", - рассказал Сергей Собянин во время посещения площадок фестиваля на Тверской площади и в Столешникове переулке.
Мэр Москвы также поблагодарил за участие в фестивале членов жюри открытого Международного конкурса городского ландшафтного дизайна и флористики - одного из четырёх, которые проходят на фестивале "Московское лето. Цветочный джем". "Наверное, самое приятное, что в этом конкурсе участвует большое количество горожан, которые не являются профессионалами - они любители, любят природу, цветы, любят делать красивые вещи", - отметил он и добавил, что город постарается как можно дольше сохранить конкурсные работы.
По его словам, фестивали привлекают туристов, способствуют развитию малого бизнеса и росту торговли. Мэр Москвы подчеркнул: самое главное в таких мероприятиях, что город преображается, становится более добрым и открытым к людям. "Я считаю, что такой фестиваль можно сделать традиционным. И мне бы хотелось, чтобы эти уникальные наработки, которые вы создаёте, всё-таки оставались в городе, оставались частью его ландшафта . И мне кажется, на следующем фестивале надо создавать такие ландшафтные дизайн-проекты, которые можно было бы оставить на год, на два, на три, так как речь идёт о многолетниках. Чтобы они не исчезали из города, а наоборот - оставались его украшением", - добавил он.
Ландшафтный дизайнер Мэтью Чайлдс, председатель жюри открытого конкурса, поблагодарил Сергея Собянина за приглашение на фестиваль. "Я хочу сказать, что Москва - великолепная, очень красивая. И я считаю, что такие фестивали, как этот, позволяют не только туристам, но и самим москвичам наслаждаться этим городом и развивают его инфраструктуру и туризм", - сказал он.
Международный куратор конкурса Питер Финк в свою очередь отметил, что такие фестивали помогают сделать Москву городом XXI века. "Этот фестиваль не только важен для самого мегаполиса, для его жителей, потому что он позволяет вовлекать их в процесс улучшения города и думать о том, как сделать его лучше, а также находить новые пути решения с точки зрения более эффективного использования энергетики, ресурсов, а также организации пешеходных зон, парков, улиц. Фестиваль, кроме того, пробуждает энергию и активность, креативность молодёжи", - объяснил куратор.
А заведующий кафедрой изобразительного искусства Высшей национальной школы ландшафтного искусства в Версале Жан Люк Бриссон подчеркнул, что парк и ландшафтный дизайн - это ещё один из способов создавать города, возможность сделать их удобными и комфортными.
Президент Ассоциации ландшафтных архитекторов России Таисия Вольфтруб высоко оценила проведение фестиваля: "Я надеюсь, что организаторы придут к нам с участием в Национальной премии России в номинации "Событие года". Мне кажется, это мероприятие достойно того, чтобы принять участие в таком конкурсе".
Главный городской праздник этого лета объединил две дополняющие друг друга темы: летние угощения и цветы. Программа фестиваля охватывает 44 площадки в центральной части Москвы, административных округах и парках культуры и отдыха.
76 производителей предлагают гостям более 150 видов мороженого. Из оригинальных сортов наибольшим спросом пользуются чёрное, жареное, тирамису, черничное, ванильное, пломбиры с печеньем, вересковым мёдом, сыром горгонзола, сорбеты из клубники, облепихи, манго, северной ягоды.
Гости фестиваля могут приобрести 100 сортов варенья. Хиты этого лета - варенье клубничное, кизиловое, дынное, из лепестков роз, с тархуном, с грецким орехом, с тыквой и имбирём, а также джемы из инжира.
Всего москвичи и гости столицы успели съесть один миллион 665 тысяч порций мороженого и приобрести 190,5 тысячи банок варенья.
Среди других угощений - шедевры российских кондитеров: торты, пряники, пирожные, мармелады, а также свежие фрукты, ягоды и орехи. На площадках фестиваля продали свыше 83 тонн сладостей и 86 тысяч литров напитков. Гости предпочитают квас, морсы, минеральную воду, лимонады, безалкогольный мохито и ягодные смузи.
Кроме десертов и напитков, в торговых шале можно найти оригинальные аксессуары, товары для дома ручной работы, авторские сувениры и большой выбор цветов - живых, горшечных, цветочных композиций в корзинках и вазах самых разнообразных форм.