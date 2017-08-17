В телеграмме Мэра Москвы, в частности, говорится:

«Выдающийся актёр, режиссёр и педагог, Вы вносите огромный вклад в развитие отечественного театра и кино.

За десятилетия яркой творческой деятельности Вами создана богатая галерея образов, завоевавших сердца миллионов зрителей в нашей стране и за рубежом. Благодаря Вам на культурном небосклоне появилось целое созвездие молодых талантливых актёров, приумножающих славные традиции российского искусства».

Олег Павлович Табаков родился в 1935 году. Окончил Школу-студию МXАТ в 1957 году. Один из основателей и ведущиx актёров Московского театра «Современник». Дебютировал на сцене в роли студента Миши (спектакль «Вечно живые», 1956), а в кино — сыграв Сашу в фильме Михаила Швейцера «Тугой узел». Всего за свою карьеру Олег Табаков сыграл около 200 ролей. Кроме того, был ректором Школы-студии МXАТ и выпустил четыре актёрских курса. В 1987 году открыл Московский театр под руководством Олега Табакова («Табакерка»). В июне 2000 года стал художественным руководителем МXАТ имени А.П. Чеxова, а с января 2004 года исполняет обязанности директора театра.