Сергей Собянин поздравил с днём рождения народного художника России Льва Матюшина
07.05.2017, 16:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сергей Собянин поздравил с 85-летием народного художника России Льва Матюшина.
В телеграмме Мэра Москвы, в частности, говорится:
"Талантливый скульптор и педагог, Вы вносите большой вклад в развитие отечественного монументального искусства.
Мастерство подлинного художника позволяет Вам в полной мере реализовывать Ваш огромный творческий потенциал. Ваши произведения украшают крупнейшие российские и зарубежные художественные выставки, являются неотъемлемой частью общественного пространства Москвы".
Лев Матюшин родился 7 мая 1932 года в Москве. Он окончил Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское).
С 1960 года скульптор стал постоянным участником московских, всероссийских, зарубежных и международных выставок. Станковые произведения Льва Матюшина представлены в Государственной Третьяковской галерее, Мурманской художественной галерее, в других музеях России и зарубежных коллекциях (Италия, Германия).
В телеграмме Мэра Москвы, в частности, говорится:
"Талантливый скульптор и педагог, Вы вносите большой вклад в развитие отечественного монументального искусства.
Мастерство подлинного художника позволяет Вам в полной мере реализовывать Ваш огромный творческий потенциал. Ваши произведения украшают крупнейшие российские и зарубежные художественные выставки, являются неотъемлемой частью общественного пространства Москвы".
Лев Матюшин родился 7 мая 1932 года в Москве. Он окончил Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское).
С 1960 года скульптор стал постоянным участником московских, всероссийских, зарубежных и международных выставок. Станковые произведения Льва Матюшина представлены в Государственной Третьяковской галерее, Мурманской художественной галерее, в других музеях России и зарубежных коллекциях (Италия, Германия).