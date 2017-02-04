Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Георгия Тараторкина
04.02.2017, 19:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РСФСР Георгия Тараторкина.
В телеграмме Мэра Москвы, в частности, говорится:
«Ушёл из жизни выдающийся актёр, педагог и мастер художественного слова, внёсший большой вклад в развитие отечественного искусства.
Замечательные работы Георгия Георгиевича Тараторкина в театре и кино, его обаяние и интеллигентность снискали к нему любовь миллионов зрителей. За годы вдохновенной преподавательской деятельности профессор Тараторкин воспитал целую плеяду талантливых актёров. Невозможно переоценить его роль в становлении и развитии крупнейшего театрального фестиваля «Золотая маска».
Светлая память о Георгии Георгиевиче навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и многочисленных поклонников».
Георгий Тараторкин — советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР. Являлся секретарем Союза театральных деятелей России и президентом ассоциации «Золотая маска».
Он родился в Ленинграде в 1945 году. В 1966 году окончил студию при Ленинградском театре юного зрителя имени А.А. Брянцева, учился у Зиновия Корогодского и до 1974 года играл в ЛенТЮЗе ведущие роли. С 1968 года актёр стал сниматься в кино. Он сыграл более чем в 30 фильмах, среди которых «Преступление и наказание», «Чисто английское убийство», «Богач, бедняк», «Умирать не страшно».
В 1974 году Георгий Тараторкин получил приглашение в Театр имени Моссовета, в котором и прослужил всю жизнь.
В телеграмме Мэра Москвы, в частности, говорится:
«Ушёл из жизни выдающийся актёр, педагог и мастер художественного слова, внёсший большой вклад в развитие отечественного искусства.
Замечательные работы Георгия Георгиевича Тараторкина в театре и кино, его обаяние и интеллигентность снискали к нему любовь миллионов зрителей. За годы вдохновенной преподавательской деятельности профессор Тараторкин воспитал целую плеяду талантливых актёров. Невозможно переоценить его роль в становлении и развитии крупнейшего театрального фестиваля «Золотая маска».
Светлая память о Георгии Георгиевиче навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и многочисленных поклонников».
Георгий Тараторкин — советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР. Являлся секретарем Союза театральных деятелей России и президентом ассоциации «Золотая маска».
Он родился в Ленинграде в 1945 году. В 1966 году окончил студию при Ленинградском театре юного зрителя имени А.А. Брянцева, учился у Зиновия Корогодского и до 1974 года играл в ЛенТЮЗе ведущие роли. С 1968 года актёр стал сниматься в кино. Он сыграл более чем в 30 фильмах, среди которых «Преступление и наказание», «Чисто английское убийство», «Богач, бедняк», «Умирать не страшно».
В 1974 году Георгий Тараторкин получил приглашение в Театр имени Моссовета, в котором и прослужил всю жизнь.