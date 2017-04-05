Сервис виртуальных экскурсий по российским музеям будет запущен в соцсетях
05.04.2017, 13:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Социальная сеть Одноклассники совместно с Министерством культуры Российской Федерации и порталом «Культура.РФ» запускает проект «Культурный стриминг» — сервис виртуальных экскурсий по российским музеям. Проект будет реализован в рамках подписанного соглашения между Mail.Ru Group и Минкультуры России.
В рамках проекта искусствоведы и сотрудники российских музеев в прямом эфире будут вести панорамные экскурсии и отвечать на вопросы пользователей социальной сети. Трансляции будут проходить в сообществе портала Культура.РФ в Одноклассниках.
Первые виртуальные экскурсии планируется запустить летом 2017 года. В дальнейшем к проекту будут подключены все крупнейшие музеи России, а к проведению экскурсий планируется привлечь известных деятелей культуры.
Помимо проекта «Культурный стриминг», в рамках сотрудничества с Министерством культуры Российской Федерации в 2017 году Одноклассники запустят специальные проекты, посвящённые «Библионочи», «Ночи музеев», «Ночи кино» и «Ночи искусств».
В рамках проекта искусствоведы и сотрудники российских музеев в прямом эфире будут вести панорамные экскурсии и отвечать на вопросы пользователей социальной сети. Трансляции будут проходить в сообществе портала Культура.РФ в Одноклассниках.
Первые виртуальные экскурсии планируется запустить летом 2017 года. В дальнейшем к проекту будут подключены все крупнейшие музеи России, а к проведению экскурсий планируется привлечь известных деятелей культуры.
Помимо проекта «Культурный стриминг», в рамках сотрудничества с Министерством культуры Российской Федерации в 2017 году Одноклассники запустят специальные проекты, посвящённые «Библионочи», «Ночи музеев», «Ночи кино» и «Ночи искусств».