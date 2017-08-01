ОРЕАНДА-НОВОСТИ. К Дню города на территории природно-ландшафтного музея-заповедника «Коломенское» запустят сеть велодорожек. Протяжённость маршрута составит более трёх километров, ширина велополосы — 1,5 метра. Вдоль неё пройдёт обычная пешеходная дорожка шириной один метр.

Веломаршрут будет начинаться у входа в музейный комплекс со стороны станции метро «Каширская», пройдёт по 2-й улице Дьяково Городище, обогнёт Дьяковский сад и пересечёт его. Маршрут будет построен так, чтобы горожане могли увидеть достопримечательности «Коломенского»: дворец Алексея Михайловича, церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи.

«В “Коломенском” создаётся специально оборудованный велосипедный маршрут с учётом сложившейся дорожно-тропиночной сети. При этом сохраняются зелёные насаждения и ландшафт. Охраняемые природные территории комплекса затрагиваться не будут», - рассказали в пресс-службе объединенного музея-заповедника «Коломенское - Измайлово -Люблино».

Подготовительные работы начались осенью прошлого года и возобновились этой весной. На сегодняшний день благоустройство маршрута завершено на 80 процентов. До конца лета нанесут разметку и установят более десятка знаков «Велосипедная дорожка». Вокруг Дьяковского сада укладывать асфальтовое покрытие не будут, вместо него дорожку засыплют гравием и щебнем.

В следующем году в Дьяковском саду откроется пункт проката спортивного инвентаря. На территории «Коломенского» есть три таких пункта: на Ярмарочной площади, на Набережной у причала и у входа № 6 со стороны станции метро «Каширская».