"Шедевры Византии" представили в Третьяковской галерее
08.02.2017, 18:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве впервые показывают шедевры художественной культуры Византийской империи из музеев и частных собраний Греции.
Оценить работы византийских мастеров, в том числе тысячелетней давности, могут гости Третьяковки в Лаврушинском переулке. На новой выставке представили экспонаты конца X - начала XVI века.
В 38-м зале галереи выставили иконы и рукописи с миниатюрами. Каждое произведение - уникальный памятник своей эпохи. Они помогают понять историю византийской культуры и проследить взаимное влияние традиций восточного и западнохристианского искусства.
Выставку "Шедевры Византии" открыли рядом с залами постоянной экспозиции древнерусского искусства XI–XVII веков. Это позволяет проследить параллели и увидеть особенности произведений русских и греческих художников.
Византийские традиции стояли у истоков искусства многих народов. Когда на Руси начало распространяться христианство, греческие художники и архитекторы передавали мастерам навыки строительства храмов, фресковой живописи, иконописания, оформления книг и ювелирного искусства. С X по XV век русское искусство прошло путь от ученичества до высокого мастерства. Но в нём сохранялась память о Византии как об источнике, долгие годы питавшем русскую культуру.
Самый древний экспонат выставки в Третьяковской галерее - серебряный процессионный крест конца Х века с выгравированными на нём образами Христа, Богоматери и святых.
Искусство XII века представляет икона "Воскрешение Лазаря", воплощающая утончённый стиль живописи того времени. В Третьяковской галерее есть икона "Богоматерь Владимирская" этой же эпохи, созданная в Константинополе в первой трети XII столетия и затем привезённая на Русь.
Один из самых ярких экспонатов - рельеф с образом великомученика Георгия со сценами жития. Это пример взаимодействия византийских и западноевропейских мастеров, положивший начало феномену мастерских крестоносцев XIII века. Фигура святого Георгия выполнена в технике резьбы по дереву, что не характерно для византийского искусства, - это заимствование из западной традиции. При этом обрамление из клейм создано по канонам византийской живописи.
Другой путь взаимного влияния средневекового искусства Востока и Запада демонстрирует икона "Богоматерь с Младенцем", датируемая XIII веком. В период возрождения империи и династии Палеологов движение к античным традициям воспринимали как поиск своей культурной идентичности.
Свидетельством последнего расцвета византийской культуры в XIV столетии стал двусторонний образ "Богоматерь Одигитрия, с двунадесятыми праздниками. Престол уготованный". Эта икона - современница произведений Феофана Грека. Оба мастера использовали одни и те же приёмы, в частности тонкие линии, пронизывающие лики Богоматери и Младенца, которые символизируют энергию Божественного света.
Ещё несколько экспонатов дают представление о богатстве декоративно-прикладного искусства Византии. Среди них - кацея́ (кадильница) с изображением великомучеников Феодора и Димитрия и шитый возду́х (покров) на Святые Дары.
Рукописи кодексов Евангелия (XIII век и около 1300 года) познакомят с феноменом средневековой книги. Она была не только носителем информации, но и сложным организмом, где, помимо текста, были виртуозные миниатюры и элементы декоративного убранства.
Поствизантийский период представляют три иконы греческих мастеров, уехавших на Крит после падения Константинополя в 1453 году. Здесь можно проследить синтез творческих находок европейского искусства и традиционного византийского канона.
Выставка "Шедевры Византии" стала уже третьим событием перекрёстного года России и Греции, которое было организовано при участии Третьяковской галереи. Первая выставка открылась в присутствии глав обоих государств в мае 2016 года в Музее византийского и христианского искусства Афин. В сентябре там с большим успехом прошёл показ уникальных икон и деревянной скульптуры XV–XIX веков из Третьяковской галереи.
Оценить работы византийских мастеров, в том числе тысячелетней давности, могут гости Третьяковки в Лаврушинском переулке. На новой выставке представили экспонаты конца X - начала XVI века.
В 38-м зале галереи выставили иконы и рукописи с миниатюрами. Каждое произведение - уникальный памятник своей эпохи. Они помогают понять историю византийской культуры и проследить взаимное влияние традиций восточного и западнохристианского искусства.
Выставку "Шедевры Византии" открыли рядом с залами постоянной экспозиции древнерусского искусства XI–XVII веков. Это позволяет проследить параллели и увидеть особенности произведений русских и греческих художников.
Византийские традиции стояли у истоков искусства многих народов. Когда на Руси начало распространяться христианство, греческие художники и архитекторы передавали мастерам навыки строительства храмов, фресковой живописи, иконописания, оформления книг и ювелирного искусства. С X по XV век русское искусство прошло путь от ученичества до высокого мастерства. Но в нём сохранялась память о Византии как об источнике, долгие годы питавшем русскую культуру.
Самый древний экспонат выставки в Третьяковской галерее - серебряный процессионный крест конца Х века с выгравированными на нём образами Христа, Богоматери и святых.
Искусство XII века представляет икона "Воскрешение Лазаря", воплощающая утончённый стиль живописи того времени. В Третьяковской галерее есть икона "Богоматерь Владимирская" этой же эпохи, созданная в Константинополе в первой трети XII столетия и затем привезённая на Русь.
Один из самых ярких экспонатов - рельеф с образом великомученика Георгия со сценами жития. Это пример взаимодействия византийских и западноевропейских мастеров, положивший начало феномену мастерских крестоносцев XIII века. Фигура святого Георгия выполнена в технике резьбы по дереву, что не характерно для византийского искусства, - это заимствование из западной традиции. При этом обрамление из клейм создано по канонам византийской живописи.
Другой путь взаимного влияния средневекового искусства Востока и Запада демонстрирует икона "Богоматерь с Младенцем", датируемая XIII веком. В период возрождения империи и династии Палеологов движение к античным традициям воспринимали как поиск своей культурной идентичности.
Свидетельством последнего расцвета византийской культуры в XIV столетии стал двусторонний образ "Богоматерь Одигитрия, с двунадесятыми праздниками. Престол уготованный". Эта икона - современница произведений Феофана Грека. Оба мастера использовали одни и те же приёмы, в частности тонкие линии, пронизывающие лики Богоматери и Младенца, которые символизируют энергию Божественного света.
Ещё несколько экспонатов дают представление о богатстве декоративно-прикладного искусства Византии. Среди них - кацея́ (кадильница) с изображением великомучеников Феодора и Димитрия и шитый возду́х (покров) на Святые Дары.
Рукописи кодексов Евангелия (XIII век и около 1300 года) познакомят с феноменом средневековой книги. Она была не только носителем информации, но и сложным организмом, где, помимо текста, были виртуозные миниатюры и элементы декоративного убранства.
Поствизантийский период представляют три иконы греческих мастеров, уехавших на Крит после падения Константинополя в 1453 году. Здесь можно проследить синтез творческих находок европейского искусства и традиционного византийского канона.
Выставка "Шедевры Византии" стала уже третьим событием перекрёстного года России и Греции, которое было организовано при участии Третьяковской галереи. Первая выставка открылась в присутствии глав обоих государств в мае 2016 года в Музее византийского и христианского искусства Афин. В сентябре там с большим успехом прошёл показ уникальных икон и деревянной скульптуры XV–XIX веков из Третьяковской галереи.