ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 1 по 10 сентября на фестивальной площади парка «Сокольники» пройдёт VI Международная выставка каллиграфии. Она откроется 1 сентября в 16:00. Вниманию посетителей представят шедевры европейской, восточной и славянской каллиграфии. Авторами работ стали 200 мастеров из 50 стран мира.



В программу мероприятия войдут лекции, презентации, мастер-классы. У гостей появится уникальная возможность попробовать свои силы в каллиграфии под руководством российских и зарубежных специалистов.