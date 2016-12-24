Шеф-повара столичных ресторанов проведут мастер-классы
24.12.2016, 18:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Серию кулинарных мастер-классов на окружных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» проведут шеф-повара столичных ресторанов.
В Кузьминках под руководством шефа Сергея Жиркова научат печь блины. Всех желающих ждут 25 декабря, с 15:00 до 17:00.
Блинные мастер-классы также пройдут в Зеленограде. На урок блинопёков известной сети ресторанов приглашают 25 декабря, с 12:00 до 14:00.
В Троицке 25 декабря испекут ароматное домашнее печенье. Кулинарные секреты раскроет шеф-повар Антон Пискулин. Мастер-класс пройдёт с 12:00 до 14:00.
На Сокольнической площади шеф-повар Саид Фадли представит особое, испанское меню. 24 декабря гости приготовят авторский десерт в 15:00, а в 16:00 испекут пирог эмпанадас. 25 декабря, в 15:00, здесь будут делать салат из киноа с моцареллой, в 16:00 — тортилью.
Фестивальная площадка на Ленинградском проспекте приглашает на занятия, посвящённые холодным закускам. Участников мастер-классов под руководством шеф-повара ждут 25 декабря, с 12:00 до 14:00.
В Кузьминках под руководством шефа Сергея Жиркова научат печь блины. Всех желающих ждут 25 декабря, с 15:00 до 17:00.
Блинные мастер-классы также пройдут в Зеленограде. На урок блинопёков известной сети ресторанов приглашают 25 декабря, с 12:00 до 14:00.
В Троицке 25 декабря испекут ароматное домашнее печенье. Кулинарные секреты раскроет шеф-повар Антон Пискулин. Мастер-класс пройдёт с 12:00 до 14:00.
На Сокольнической площади шеф-повар Саид Фадли представит особое, испанское меню. 24 декабря гости приготовят авторский десерт в 15:00, а в 16:00 испекут пирог эмпанадас. 25 декабря, в 15:00, здесь будут делать салат из киноа с моцареллой, в 16:00 — тортилью.
Фестивальная площадка на Ленинградском проспекте приглашает на занятия, посвящённые холодным закускам. Участников мастер-классов под руководством шеф-повара ждут 25 декабря, с 12:00 до 14:00.