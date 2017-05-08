ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Участники акции «Свеча памяти» 8 мая выложат из свечей фигуры Родины-матери и Знамени Победы в микрорайоне Климовск в Подольске, рассказал один из организаторов акции Илья Кузнецов.

По его словам, акция «Свеча памяти» будет проходить в восьмой раз, в ней могут принять участие все желающие. Начало акции в 19:30.

«На Весенней на Октябрьской площади выложат рисунок с плаката "Родина-мать зовет". Это символ начала Великой Отечественной войны в 1941 году, когда на фронт пошли даже школьники. Она будет размером примерно 170 свечей в высоту. На Гривно в сквере за ДК"Машиностроитель" будет знаменитая фотография Знамени Победы над Рейхстагом как символ окончания войны и победы в 1945 году», – сказал Кузнецов.