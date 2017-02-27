Скончался выдающийся музыкант и педагог Анатолий Павлович Никитин
27.02.2017, 20:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 27 февраля 2017 года на 86 году жизни скончался народный артист России, профессор, заведующий кафедрой виолончели, контрабаса, арфы и квартета Санкт-Петербургской государственной консерватории Анатолий Павлович Никитин.
Анатолий Павлович Никитин (1931-2017) - народный артист России, профессор, заведующий кафедрой виолончели, контрабаса, арфы и квартета Санкт-Петербургской консерватории – выдающийся виолончелист, любимый публикой и признанный мировой музыкальной общественностью.Начиная с 1953 года, музыкант в течение многих лет работал в Заслуженном коллективе России академическом симфоническом оркестре Ленинградской (Санкт-Петербургской) филармонии под руководством Евгения Мравинского.
Признанный глава современной петербургской виолончельной школы, Никитин преподавал в старейшем музыкальном вузе страны, Санкт-Петербургской консерватории, с 1961 года по настоящее время.
Анатолий Павлович передал своим многочисленным воспитанникам традиции русской виолончельной школы, заложенные ещё в XIX веке Карлом Юльевичем Давыдовым. Среди учеников Никитина – музыканты, известные во всём мире. Среди них Леонид Горохов, Сергей Ролдугин, Алексей Массарский, Дмитрий Ерёмин и многие другие.
Музыкантом был создан ансамбль из 12 виолончелей, который востребован и популярен далеко за пределами России.
Многие известные композиторы писали для этого выдающегося коллектива, посвящая свои сочинения Анатолию Павловичу (Франко Манино, "Тропические танцы", Исаак Шварц "Элегия").
Выдающиеся музыканты современности: Иегуди Менухин, Родион Щедрин, Даниил Шафран, Борис Хайкин, Юрий Темирканов, Зубин Мета, Саулюс Сондецкис восхищались творчеством Анатолия Павловича Никитина. Дмитрий Дмитриевич Шостакович дал музыканту ёмкую характеристику: "…блестящий виолончелист, выдающийся солист-концертмейстер, превосходный и всесторонне развитый музыкант". Профессор Анатолий Павлович Никитин был постоянным членом жюри многих престижных отечественных и международных конкурсов, регулярно проводил мастер- классы на территории бывшего СССР, а затем в России, Европе, Южной Америке, Южной Корее и других странах мира.
В 1996 году в издательстве "Глаголь" вышла книга "Анатолий Никитин, музыкант и педагог", всесторонне освещающая творческую деятельность выдающегося Музыканта.
За выдающийся вклад в развитие музыкального отечественного искусства в 2004 году Анатолий Павлович Никитин был награждён орденом Почёта, а в 2011 году - орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Руководство и профессорско-преподавательский состав Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.
О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно.
Анатолий Павлович Никитин (1931-2017) - народный артист России, профессор, заведующий кафедрой виолончели, контрабаса, арфы и квартета Санкт-Петербургской консерватории – выдающийся виолончелист, любимый публикой и признанный мировой музыкальной общественностью.Начиная с 1953 года, музыкант в течение многих лет работал в Заслуженном коллективе России академическом симфоническом оркестре Ленинградской (Санкт-Петербургской) филармонии под руководством Евгения Мравинского.
Признанный глава современной петербургской виолончельной школы, Никитин преподавал в старейшем музыкальном вузе страны, Санкт-Петербургской консерватории, с 1961 года по настоящее время.
Анатолий Павлович передал своим многочисленным воспитанникам традиции русской виолончельной школы, заложенные ещё в XIX веке Карлом Юльевичем Давыдовым. Среди учеников Никитина – музыканты, известные во всём мире. Среди них Леонид Горохов, Сергей Ролдугин, Алексей Массарский, Дмитрий Ерёмин и многие другие.
Музыкантом был создан ансамбль из 12 виолончелей, который востребован и популярен далеко за пределами России.
Многие известные композиторы писали для этого выдающегося коллектива, посвящая свои сочинения Анатолию Павловичу (Франко Манино, "Тропические танцы", Исаак Шварц "Элегия").
Выдающиеся музыканты современности: Иегуди Менухин, Родион Щедрин, Даниил Шафран, Борис Хайкин, Юрий Темирканов, Зубин Мета, Саулюс Сондецкис восхищались творчеством Анатолия Павловича Никитина. Дмитрий Дмитриевич Шостакович дал музыканту ёмкую характеристику: "…блестящий виолончелист, выдающийся солист-концертмейстер, превосходный и всесторонне развитый музыкант". Профессор Анатолий Павлович Никитин был постоянным членом жюри многих престижных отечественных и международных конкурсов, регулярно проводил мастер- классы на территории бывшего СССР, а затем в России, Европе, Южной Америке, Южной Корее и других странах мира.
В 1996 году в издательстве "Глаголь" вышла книга "Анатолий Никитин, музыкант и педагог", всесторонне освещающая творческую деятельность выдающегося Музыканта.
За выдающийся вклад в развитие музыкального отечественного искусства в 2004 году Анатолий Павлович Никитин был награждён орденом Почёта, а в 2011 году - орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Руководство и профессорско-преподавательский состав Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.
О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно.