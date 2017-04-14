Скрипач-виртуоз Сергей Поспелов представит мистическую концертную программу "Классика и Танго"
14.04.2017, 07:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московская государственная консерватория представляет концертную программу "Классика и Танго".
Скрипач-виртуоз, обладатель пяти первых премий престижных международных конкурсов в Европе и России, удостоенный играть на скрипке 19 века из государственной коллекции знаменитого французского мастера Жана Батиста Вийома, Сергей Поспелов и его новый Московский камерный оркестр, в состав которого входит созвездие талантливых молодых музыкантов, каждый обладающий яркой творческой индивидуальностью, 17 апреля в 19:00 в Большом зале московской консерватории представят публике дерзкую, одновременно серьёзную и мистическую концертную программу "Классика и Танго".
С одной стороны, её художественная концепция состоит в противопоставлении двух музыкальных направлений - классики и танго, а с другой, наоборот, в их соединении.
В первом отделении концерта Сергей Поспелов исполнит с оркестром яркие произведения золотого скрипичного репертуара. Прозвучат "Дьявольские трели" Тартини, Фантазия на темы из оперы "Фауст" Гуно, виртуозный Концертный полонез Венявского и концертная рапсодия "Цыганка" Равеля.
Второе отделение обещает быть наполненным огненной страстью аргентинского композитора Астора Пьяццоллы. На сцену Большого зала выйдут лауреаты международных конкурсов, саксофонист и кларнетист, солист ансамбля "Студия новой музыки" Никита Агафонов и обладатель гранта президента РФ пианистка Маргарита Поспелова. Прозвучит несколько известных танго А. Пьяццоллы и две части - Осень и Зима - из цикла "Времена Года" А. Пьяццоллы в переложении для скрипки, саксофона, фортепиано и струнного оркестра.
В заключении концерта будет звучать джаз: Сергей Поспелов с оркестром исполнят Фантазию И. Фролова на темы из оперы "Порги и Бесс" Гершвина.
17 апреля БОЛЬШОЙ ЗАЛ
«Классика и танго»
Московский камерный оркестр п/у Сергея Поспелова
Дирижёр и солист – Сергей Поспелов (скрипка)
В концерте принимают участие –
Никита АГАФОНОВ (саксофон, кларнет)
Маргарита ПОСПЕЛОВА (фортепиано)
Кирилл ГОНЧАРОВ (художественное слово)
Скрипач-виртуоз, обладатель пяти первых премий престижных международных конкурсов в Европе и России, удостоенный играть на скрипке 19 века из государственной коллекции знаменитого французского мастера Жана Батиста Вийома, Сергей Поспелов и его новый Московский камерный оркестр, в состав которого входит созвездие талантливых молодых музыкантов, каждый обладающий яркой творческой индивидуальностью, 17 апреля в 19:00 в Большом зале московской консерватории представят публике дерзкую, одновременно серьёзную и мистическую концертную программу "Классика и Танго".
С одной стороны, её художественная концепция состоит в противопоставлении двух музыкальных направлений - классики и танго, а с другой, наоборот, в их соединении.
В первом отделении концерта Сергей Поспелов исполнит с оркестром яркие произведения золотого скрипичного репертуара. Прозвучат "Дьявольские трели" Тартини, Фантазия на темы из оперы "Фауст" Гуно, виртуозный Концертный полонез Венявского и концертная рапсодия "Цыганка" Равеля.
Второе отделение обещает быть наполненным огненной страстью аргентинского композитора Астора Пьяццоллы. На сцену Большого зала выйдут лауреаты международных конкурсов, саксофонист и кларнетист, солист ансамбля "Студия новой музыки" Никита Агафонов и обладатель гранта президента РФ пианистка Маргарита Поспелова. Прозвучит несколько известных танго А. Пьяццоллы и две части - Осень и Зима - из цикла "Времена Года" А. Пьяццоллы в переложении для скрипки, саксофона, фортепиано и струнного оркестра.
В заключении концерта будет звучать джаз: Сергей Поспелов с оркестром исполнят Фантазию И. Фролова на темы из оперы "Порги и Бесс" Гершвина.
17 апреля БОЛЬШОЙ ЗАЛ
«Классика и танго»
Московский камерный оркестр п/у Сергея Поспелова
Дирижёр и солист – Сергей Поспелов (скрипка)
В концерте принимают участие –
Никита АГАФОНОВ (саксофон, кларнет)
Маргарита ПОСПЕЛОВА (фортепиано)
Кирилл ГОНЧАРОВ (художественное слово)