Скрипач Иван Иванов выступит с алтайскими музыкантами
18.03.2017, 08:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 18 марта в Государственной филармонии Алтайского края выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов, играющие на скрипках. На сцену выйдут Иван Иванов из Москвы и Валерия Абрамова, она занимается у преподавателя Алтайского государственного музыкального колледжа Олега Абрина.
В концерте примет участие симфонический оркестр под управлением Дмитрия Лузина. Музыканты исполнят концерт для скрипки с оркестром №1 Макса Бруха и увертюру "Эгмонт" Людвига ван Бетховена. Начнётся концерт в 17 часов.
Иван Иванов в шесть лет начал учиться играть на скрипке в одном из лучших музыкальных колледжей России - в Специальном профессиональном музыкальном колледже-лицее Екатеринбурга при Уральской государственной консерватории имени Модеста Мусоргского. В 2004 году поступил в Московскую государственную консерваторию имени Петра Чайковского. С 2007 года совершенствовал мастерство у народного артиста России и ученика Давида Ойстраха Сергея Гиршенко.
В концерте примет участие симфонический оркестр под управлением Дмитрия Лузина. Музыканты исполнят концерт для скрипки с оркестром №1 Макса Бруха и увертюру "Эгмонт" Людвига ван Бетховена. Начнётся концерт в 17 часов.
Иван Иванов в шесть лет начал учиться играть на скрипке в одном из лучших музыкальных колледжей России - в Специальном профессиональном музыкальном колледже-лицее Екатеринбурга при Уральской государственной консерватории имени Модеста Мусоргского. В 2004 году поступил в Московскую государственную консерваторию имени Петра Чайковского. С 2007 года совершенствовал мастерство у народного артиста России и ученика Давида Ойстраха Сергея Гиршенко.