ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 23 января в Малом зале Московской консерватории пройдёт концерт, посвящённый 100-летию со дня рождения Иегуди Менухина.



В программе:

Моцарт – Соната для скрипки и фортепиано ми-бемоль мажор

Штраус – Соната для скрипки и фортепиано

Элгар – Квинтет для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели



На протяжении многих лет американский скрипач и дирижёр Иегуди Менухин носил титул "первая скрипка мира". В его игре самые пристрастные критики слышали "чистоту, силу и благородство мысли". При этом музыкант сочетал высочайшую культуру исполнительства и потребность общественного служения. Как председатель Международного музыкального совета и посол доброй воли ЮНЕСКО, Менухин всей своей жизнью стремился доказать, что искусство — это лучшая дипломатия.



100-летию со дня рождения Маэстро посвящает свой концерт народный артист России, скрипач Сергей Гиршенко. Окончив Московскую консерваторию и ассистентуру-стажировку, музыкант концертирует во многих городах России и зарубежья. Был концертмейстером ряда крупнейших симфонических оркестров: Оркестра Государственного Академического Большого театра (с 1978 г.), Академического Симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии (с 1996 г.). С 2001 г. — концертмейстер Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова.



Выступал в ансамбле с выдающимися музыкантами: С. Рихтером (музыканты совместно регулярно давали камерные концерты с 1977 г.), Ю. Башметом, О. Каганом, Н. Гутман; сотрудничал с дирижёрами Е. Светлановым, М. Горенштейном, Ю. Симоновым, А. Лазаревым, Г. Рождественским, Ю. Темиркановым, В. Ашкенази, С. Озава и др.



Также в концерт е принимают участие Борис Березовский (фортепиано), Анна Фаустова (фортепиано), Анна Янчишина (скрипка), Фёдор Белугин (альт), Борис Андрианов (виолончель).