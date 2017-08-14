ОРЕАНДА-НОВОСТИ Завершились испытания «парящего» моста в парке «Зарядье», сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.



«Это уникальный мост, единственный в России: у него 70-метровая консоль без единой опоры. Во время испытаний нагрузили 240 тонн на конец этого моста. Стало понятно, что 3-4 тыс. человек смогут одновременно находиться на смотровой площадке», - сказал М. Хуснуллин.



Глава Стройкомплекса отметил, что все работы по возведению моста планируется закончить в ближайшие месяцы.



«В парке высажено более 580 деревьев, и все они прижились. Посажено несколько десятков тысяч кустарников и многолетних растений. Парк сейчас приводят в порядок, чистят и убирают», - добавил М. Хуснуллин.



По его словам, завершён монтаж металлоконструкций стеклянного купола концертного зала - так называемой «стеклянной коры».



«Строители совершили подвиг. Восемь кранов в стесненных условиях и 250 человек работали круглосуточно последние три месяца. Сейчас идёт монтаж систем и оборудования», - подчеркнул М. Хуснуллин.



Здесь появятся интересные архитектурные объекты: ледяная пещера, где будет зимний климат даже летом, здание концертного зала со стеклянным куполом-теплицей над садом на крыше, «парящий» мост и др.