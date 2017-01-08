Собиновский музыкальный фестиваль отмечает 30-летие
08.01.2017, 14:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Творческая команда фестиваля во главе с директором театра оперы и балета Ренатом Мухамедьяровым уже работают над фестивальной программой.
Собиновский музыкальный фестиваль, в следующем году отмечающий 30-летие – это брэнд региона. Министерство культуры является учредителем Собиновского фестиваля, благодаря которому Саратов в конце мая – начале июня становится одной из музыкальных столиц России.
Творческая команда фестиваля во главе с директором театра оперы и балета Ренатом Мухамедьяровым сейчас работает над фестивальной программой. Уже можно сказать, что форум будет посвящен шедеврам итальянской музыки. В рамках фестиваля состоится премьера оперы «Аида» Дж. Верди, которую ставит режиссер Георгий Исаакян (Москва), художник Вячеслав Окунев (Москва), музыкальный руководитель постановки Юрий Кочнев. Также дирекция фестиваля работает над приглашением в Саратов для участия в фестивальных спектаклях и концертах звезд итальянской оперы и эстрады.
Собиновский музыкальный фестиваль, в следующем году отмечающий 30-летие – это брэнд региона. Министерство культуры является учредителем Собиновского фестиваля, благодаря которому Саратов в конце мая – начале июня становится одной из музыкальных столиц России.
Творческая команда фестиваля во главе с директором театра оперы и балета Ренатом Мухамедьяровым сейчас работает над фестивальной программой. Уже можно сказать, что форум будет посвящен шедеврам итальянской музыки. В рамках фестиваля состоится премьера оперы «Аида» Дж. Верди, которую ставит режиссер Георгий Исаакян (Москва), художник Вячеслав Окунев (Москва), музыкальный руководитель постановки Юрий Кочнев. Также дирекция фестиваля работает над приглашением в Саратов для участия в фестивальных спектаклях и концертах звезд итальянской оперы и эстрады.