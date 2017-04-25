Собиновский музыкальный фестиваль отмечает 30-летие
25.04.2017, 10:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Юбилейный Собиновский фестиваль будет посвящён итальянской музыке и пройдёт под девизом «Образы Италии». С учётом этого составлялось и его содержание. Оперная классика представлена самыми любимыми итальянскими операми «Риголетто» и «Травиата» с участием: выпускника Саратовской консерватории, а сегодня солиста Московского театра «Новая опера» Нурлана Бекмухамбетова и солистки итальянских оперных театров в Генуе и Неаполе Дарьи Коваленко, ведущих солистов Астана – опера Альфии Каримовой и Талгата Мусабаева. Благодаря авторитету народного артиста России и художественного руководителя театра Юрия Кочнева стало возможным приглашение на праздник одной из востребованных и ярких певиц в мировом оперном искусстве Дарьи Коваленко.
На фестивале состоится первый показ премьерного спектакля - оперы «Аида». Последняя постановка её в Саратове прошла более 30 лет назад. Этот проект осуществили: режиссёр – постановщик Георгий Исаакян, художник – постановщик Вячеслав Окунев (Санкт – Петербург) и дирижёр Юрий Кочнев.
В фестивальную афишу вошли широко известные балеты «Ромео и Джульетта» и «Дон-Кихот». Ведущие партии в «Ромео и Джульетте» исполнят солисты Мариинского театра (Санкт – Петербург), а в балете «Дон – Кихот» впервые в Саратове выступят солисты театра Ла Скала (Милан, Италия) – Мартина Ардуино и Клаудио Ковьелло.
В концерте «Золотые голоса Сан – Ремо» примет участие певец и композитор Энрико Колонна. В саратовском концерте прозвучат хиты золотых лет Сан-Ремо из репертуара Альбано, Тото Кутуньо, «Рикки и Повери». Энрико выступит вместе с удивительным мультиинструменталистом Панкелеоне Папагно и солисткой из Италии Ирэной Коломбо.
В программу фестиваля включена и симфоническая музыка. Она по традиции всегда звучит на открытии. В этом году в «итальянскую программу» вошли произведения Россини, Мендельсона, Берлиоза. Также в дни фестиваля прозвучит монументальное сочинение «Реквием» Верди.
Как всегда, в Голубой гостиной театра состоится концерт народного артиста СССР Леонида Сметанникова с программой, посвящённой 145-летию со дня рождения Леонида Витальевича Собинова.
Ещё одну интересную программу «Итальянские сновидения. Музыка композиторов XIII – XX веков» представит арт – дуэт «Свет Камня» . Он с успехом гастролирует по городам Швейцарии, России, Кореи, Японии, Нидерландов, Франции, Италии и многих других стран. В саратовском концерте прозвучит музыка Вивальди, Паганини, Стравинского, Пьяццоллы. Светлана Бережная давний друг нашего города. Она часто выступает с органными концертами в зале Саратовской консерватории. Её привлекла тематика юбилейного фестиваля, ориентированного на итальянскую музыку. И вместе со своим музыкальным партнёром она представит специально подготовленную новую оригинальную программу.
Собиновский музыкальный фестиваль является главным событием, завершающим сезон в театре. Завоевав огромную любовь зрителей, он ежегодно собирает сотни гостей и проходит на уровне международных стандартов.
На фестивале состоится первый показ премьерного спектакля - оперы «Аида». Последняя постановка её в Саратове прошла более 30 лет назад. Этот проект осуществили: режиссёр – постановщик Георгий Исаакян, художник – постановщик Вячеслав Окунев (Санкт – Петербург) и дирижёр Юрий Кочнев.
В фестивальную афишу вошли широко известные балеты «Ромео и Джульетта» и «Дон-Кихот». Ведущие партии в «Ромео и Джульетте» исполнят солисты Мариинского театра (Санкт – Петербург), а в балете «Дон – Кихот» впервые в Саратове выступят солисты театра Ла Скала (Милан, Италия) – Мартина Ардуино и Клаудио Ковьелло.
В концерте «Золотые голоса Сан – Ремо» примет участие певец и композитор Энрико Колонна. В саратовском концерте прозвучат хиты золотых лет Сан-Ремо из репертуара Альбано, Тото Кутуньо, «Рикки и Повери». Энрико выступит вместе с удивительным мультиинструменталистом Панкелеоне Папагно и солисткой из Италии Ирэной Коломбо.
В программу фестиваля включена и симфоническая музыка. Она по традиции всегда звучит на открытии. В этом году в «итальянскую программу» вошли произведения Россини, Мендельсона, Берлиоза. Также в дни фестиваля прозвучит монументальное сочинение «Реквием» Верди.
Как всегда, в Голубой гостиной театра состоится концерт народного артиста СССР Леонида Сметанникова с программой, посвящённой 145-летию со дня рождения Леонида Витальевича Собинова.
Ещё одну интересную программу «Итальянские сновидения. Музыка композиторов XIII – XX веков» представит арт – дуэт «Свет Камня» . Он с успехом гастролирует по городам Швейцарии, России, Кореи, Японии, Нидерландов, Франции, Италии и многих других стран. В саратовском концерте прозвучит музыка Вивальди, Паганини, Стравинского, Пьяццоллы. Светлана Бережная давний друг нашего города. Она часто выступает с органными концертами в зале Саратовской консерватории. Её привлекла тематика юбилейного фестиваля, ориентированного на итальянскую музыку. И вместе со своим музыкальным партнёром она представит специально подготовленную новую оригинальную программу.
Собиновский музыкальный фестиваль является главным событием, завершающим сезон в театре. Завоевав огромную любовь зрителей, он ежегодно собирает сотни гостей и проходит на уровне международных стандартов.