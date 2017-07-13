Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Тамары Миансаровой
13.07.2017, 14:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народной артистки России Тамары Миансаровой в связи с её кончиной.
В телеграмме Мэра Москвы, в частности, говорится:
«Ушла из жизни звезда эстрады, принадлежавшая к плеяде выдающихся деятелей отечественного музыкального искусства.
Ей был подвластен широкий вокальный репертуар, каждое произведение которого Тамара Григорьевна окрашивала в свои изящные и душевные тона».
Тамара Миансарова родилась 5 марта 1931 года на Украине. Она окончила музыкальную школу при Минской консерватории и Московскую консерваторию. Певица выступала с сольными номерами, пела с ансамблями и музыкальными группами. Среди её песен «Пусть всегда будет солнце», «Московские улицы», «Летка-енка», «Топ-топ, топает малыш», «Чёрный кот» и многие другие.
В 1972 году Тамару Миансарову удостоили звания заслуженной артистки Украины, в 1996 году — народной артистки России. Она была награждена орденами «Знак Почета», Дружбы народов и другими наградами.
В телеграмме Мэра Москвы, в частности, говорится:
«Ушла из жизни звезда эстрады, принадлежавшая к плеяде выдающихся деятелей отечественного музыкального искусства.
Ей был подвластен широкий вокальный репертуар, каждое произведение которого Тамара Григорьевна окрашивала в свои изящные и душевные тона».
Тамара Миансарова родилась 5 марта 1931 года на Украине. Она окончила музыкальную школу при Минской консерватории и Московскую консерваторию. Певица выступала с сольными номерами, пела с ансамблями и музыкальными группами. Среди её песен «Пусть всегда будет солнце», «Московские улицы», «Летка-енка», «Топ-топ, топает малыш», «Чёрный кот» и многие другие.
В 1972 году Тамару Миансарову удостоили звания заслуженной артистки Украины, в 1996 году — народной артистки России. Она была награждена орденами «Знак Почета», Дружбы народов и другими наградами.
Источник: https://www.mos.ru