ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народной артистки России Тамары Миансаровой в связи с её кончиной.

В телеграмме Мэра Москвы, в частности, говорится:

«Ушла из жизни звезда эстрады, принадлежавшая к плеяде выдающихся деятелей отечественного музыкального искусства.

Ей был подвластен широкий вокальный репертуар, каждое произведение которого Тамара Григорьевна окрашивала в свои изящные и душевные тона».

Тамара Миансарова родилась 5 марта 1931 года на Украине. Она окончила музыкальную школу при Минской консерватории и Московскую консерваторию. Певица выступала с сольными номерами, пела с ансамблями и музыкальными группами. Среди её песен «Пусть всегда будет солнце», «Московские улицы», «Летка-енка», «Топ-топ, топает малыш», «Чёрный кот» и многие другие.

В 1972 году Тамару Миансарову удостоили звания заслуженной артистки Украины, в 1996 году — народной артистки России. Она была награждена орденами «Знак Почета», Дружбы народов и другими наградами.