Сольный концерт Анны Бутурлиной пройдёт 1 июня в Центральном Доме Художника
04.05.2017, 16:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 1 июня в Центральном Доме Художника пройдёт сольный концерт Анны Бутурлиной, которую музыкальные критики называют лучшей джазовой исполнительницей столичной сцены. На свой концерт певица приглашает не только преданных поклонников джаза, но и тех, кто ошибочно считает эту музыку исключительно "элитарной" или слишком сложной для понимания. Анна признаётся, что это весьма распространённые стереотипы.
"Я часто слышу от знакомых и малознакомых людей фразы: "Ой, я в джазе совсем не разбираюсь"... На это я всегда говорю: "А зачем в нём разбираться? Его нужно просто слушать и чувствовать! Разбираться оставьте нам, профессионалам".
Почувствовать и, возможно, безоглядно влюбиться в джаз можно будет в первый день лета на концерте Анны Бутурлиной в ЦДХ. Певица уверена, что её концерт подарит море эмоций и любителям джаза и новичкам. К тому же увлечёт зрителей всех возрастов.
"Я приглашаю всех ценителей и тех, кто сомневается и не разбирается в джазе, 1 июня в ЦДХ на свой концерт под названием "Джаз для всей семьи", - говорит Анна Бутурлина. - Это будет интересно и детям и взрослым. Мы будем играть для вас музыку, которая будет радовать, волновать, очаровывать. Вы поймёте, что вовсе не обязательно быть в строгой одежде и набираться терпения, чтобы "высидеть" сложный концерт".
Многие из мелодий, которые прозвучат в концерте, известны, популярны, любимы несколькими поколениями и по-прежнему актуальны. В программу вечера войдут американские джазовые стандарты, мировые хиты, композиции из знаменитых кинофильмов, мультфильмов и мюзиклов. "Мэри Поппинс, до свидания", "Вам и не снилось", "31 июня", "Человек-амфибия", "Карнавальная ночь" – все эти ленты мы любим, в том числе и за прекрасные песни.
"Хотя эти мелодии прозвучат немного иначе, в джазовых аранжировках, вы наверняка будете подпевать нам, а дети смогут потанцевать под джазовые ритмы, к которым невозможно остаться равнодушными. Ведь джаз - это музыка сердца", - говорит певица.
Ожидаются выступления приглашенных джазовых звёзд, среди которых один из признанных мастеров жанра – пианист, аранжировщик, композитор и дирижёр Борис Фрумкин.
Анна Бутурлина — яркая звезда на небосклоне русской джазовой сцены, певица с неповторимым творческим почерком, женщина, дарящая свет. Проникающий в самое сердце тембр голоса, удивительная артистичность и обаяние - каждая песня в исполнении Бутурлиной превращается в историю, рассказанную тепло и образно, а сложнейшие произведения обретают невиданную лёгкость.
Сейчас Анна Бутурлина выступает с Российским Государственным симфоническим оркестром кинематографии п/у Сергея Скрипки, с легендарным джазовым оркестром имени Олега Лундстрема, записывает вокальные партии для кинофильмов, исполняет главную роль в мюзикле Геннадия Гладкова "Пенелопа, или 2+2", сотрудничает с компанией Disney. С голосом Анны Бутурлиной знакомы тысячи поклонников в России по её работам в анимационных фильмах Disney, где она озвучила уже двух принцесс - Тиану ("Принцесса и лягушка") и Эльзу ("Холодное сердце"). Песня Эльзы "Let It Go" ("Отпусти и забудь") получила премию "Оскар" как лучшая песня к фильму.
"Я часто слышу от знакомых и малознакомых людей фразы: "Ой, я в джазе совсем не разбираюсь"... На это я всегда говорю: "А зачем в нём разбираться? Его нужно просто слушать и чувствовать! Разбираться оставьте нам, профессионалам".
Почувствовать и, возможно, безоглядно влюбиться в джаз можно будет в первый день лета на концерте Анны Бутурлиной в ЦДХ. Певица уверена, что её концерт подарит море эмоций и любителям джаза и новичкам. К тому же увлечёт зрителей всех возрастов.
"Я приглашаю всех ценителей и тех, кто сомневается и не разбирается в джазе, 1 июня в ЦДХ на свой концерт под названием "Джаз для всей семьи", - говорит Анна Бутурлина. - Это будет интересно и детям и взрослым. Мы будем играть для вас музыку, которая будет радовать, волновать, очаровывать. Вы поймёте, что вовсе не обязательно быть в строгой одежде и набираться терпения, чтобы "высидеть" сложный концерт".
Многие из мелодий, которые прозвучат в концерте, известны, популярны, любимы несколькими поколениями и по-прежнему актуальны. В программу вечера войдут американские джазовые стандарты, мировые хиты, композиции из знаменитых кинофильмов, мультфильмов и мюзиклов. "Мэри Поппинс, до свидания", "Вам и не снилось", "31 июня", "Человек-амфибия", "Карнавальная ночь" – все эти ленты мы любим, в том числе и за прекрасные песни.
"Хотя эти мелодии прозвучат немного иначе, в джазовых аранжировках, вы наверняка будете подпевать нам, а дети смогут потанцевать под джазовые ритмы, к которым невозможно остаться равнодушными. Ведь джаз - это музыка сердца", - говорит певица.
Ожидаются выступления приглашенных джазовых звёзд, среди которых один из признанных мастеров жанра – пианист, аранжировщик, композитор и дирижёр Борис Фрумкин.
Анна Бутурлина — яркая звезда на небосклоне русской джазовой сцены, певица с неповторимым творческим почерком, женщина, дарящая свет. Проникающий в самое сердце тембр голоса, удивительная артистичность и обаяние - каждая песня в исполнении Бутурлиной превращается в историю, рассказанную тепло и образно, а сложнейшие произведения обретают невиданную лёгкость.
Сейчас Анна Бутурлина выступает с Российским Государственным симфоническим оркестром кинематографии п/у Сергея Скрипки, с легендарным джазовым оркестром имени Олега Лундстрема, записывает вокальные партии для кинофильмов, исполняет главную роль в мюзикле Геннадия Гладкова "Пенелопа, или 2+2", сотрудничает с компанией Disney. С голосом Анны Бутурлиной знакомы тысячи поклонников в России по её работам в анимационных фильмах Disney, где она озвучила уже двух принцесс - Тиану ("Принцесса и лягушка") и Эльзу ("Холодное сердце"). Песня Эльзы "Let It Go" ("Отпусти и забудь") получила премию "Оскар" как лучшая песня к фильму.