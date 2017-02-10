в воскресенье в 19.00 в Рахманиновском зале Московской Государственной Консерватории имени П.И. Чайковского состоится концерт абонемента №45. «Барочный консорт «Temporestauro». Руководитель – Мария МАКСИМЧУК.Томас БАУМ (тенор)Елена ЕПИХИНА (сопрано)Ольга ЛУЦИВ-ТЕРНОВСКАЯ (сопрано)Антон ЗАРАЕВ (баритон)Наталья ДАНЬКОВА (сопрано)Екатерина КОЛОМИНА (сопрано)Сергей ВЛАСОВ (контратенор)Григорий КОРОЛЕВ (тенор)Владимир КРАСОВ (бас)ШАРПАНТЬЕ – Камерная опера «Сошествие Орфея в ад»У этого поистине уникального проекта есть своя предыстория. Российская премьера камерной оперы Шарпантье «Сошествие Орфея в ад» состоялась 11 октября 2015 года в Москве в Галерее искусств Зураба Церетели. Тогда в программе вечера «Миф об Орфее» из цикла «Барокко. Картины мира» помимо премьеры названного французского опуса прозвучали и фрагменты мелодрамы «Орфей и Эвридика» (1792) русского композитора Евстигнея Фомина (1761–1800).Программа была подготовлена барочным консортом «Temporestauro», художественный руководитель и дирижёр Мария Максимчук, а в качестве солистов выступили солисты оперной труппы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и выпускники "Дирижерского факультета" Московской Государственной Консерватории им. П.И.Чайковского.Автором и организатором цикла музыкальных проектов «Барокко. Картины мира» в Галерее искусств Зураба Церетели, реализованного в рамках программы Департамента культуры города Москвы «Открытая сцена» (гранта в области музыкального искусства), явилась многопрофильная компания «Арт-Центр ПЛЮС» - генеральный директор Елена Лащенко.17 ноября 2015 года программа «Миф об Орфее» была повторена в «Доме на Знаменке» (Органном зале МССМШ имени Гнесиных). Тогда же во время её исполнения первая в России фондовая профессиональная запись неведомого раритета Шарпантье была осуществлена при участии Радио «Орфей».Далее, в апреле 2016 года, спектаклю-концерту "Сошествие Орфея в ад" было суждено стать гостевым проектом в Музыкальном театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.«Temporestauro» всегда выступает в постоянном составе, а все его участники являются первоклассными солистами. Елена Полуянченко и Наталья Косарева - барочные скрипки. Иван Саенко - барочный альт. ДаринаАблогина и Екатерина Тугаринова - барочные флейты. Павел Богданов - барочный гобой. Ася Гречищева - теорба. Александр Гулин - виола да гамба. Ольга, Филиппова, Татьяна Буряшина - клавесин. Мирослав Максимюк - виолон. Елисей Дрегалин, Денис Петрунин - партия ударных.