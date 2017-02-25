ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 25 февраля личный состав Межмуниципального отдела МВД России "Троицкий" собрался на лыжной базе города Троицка для проведения Масленицы. Традиционно этот праздник символизирует окончание зимы, встречу весны и сопровождается народными гуляниями, спортивными состязаниями, поеданием блинов и сжиганием чучела зимы.

Вот и стражи порядка решили поддержать эту старую добрую традицию. Сотрудники всех подразделений с большим удовольствием сменили ежедневную форму на традиционные славянские праздничные наряды, костюмы, подготовили столы с выпечкой, горячий чай, пироги, сладости и, конечно же, блины. Открыл мероприятие начальник Межмуниципального ОМВД Анатолий Тульский, который поздравил всех гостей с праздником, пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия и спортивных побед участникам соревнований.

Коллектив общеобразовательной школы-интерната для слепых и слабовидящих г. Троицка, являющийся подшефным Троицкого отдела полиции, подготовил для полицейских праздничную и спортивную программу. Дети и взрослые приняли участие в веселых стартах, состязались в перетягивании каната и метании метлы. Самые сильные мужчины соревновались в жиме гири. Все спортивные соревнования и конкурсы сопровождались бурными аплодисментами, азартными возгласами зрителей и болельщиков.

С особым энтузиазмом сотрудники подразделений Межмуниципального отдела полиции подошли к конкурсу праздничных столов, в котором оценивались не только кулинарные способности мастериц, но и их креативное оформление.

Завершился праздник большим дружным хороводом, распеванием частушек и традиционным для Масленицы сжиганием чучела, во время которого каждый присутствующий смог загадать желание.