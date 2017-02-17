Создан попечительский совет Транссибирского Арт-Фестиваля
17.02.2017, 17:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 16 февраля 2017 года в Доме Правительства Российской Федерации у Заместителя Председателя Правительства РФ Ольги Голодец состоялось первое заседание, Попечительского Совета Транссибирского Арт-Фестиваля.
В заседании приняли участие заместитель министра культуры РФ Александр Журавский, заместитель председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг» Алексей Козлов, вице-президент ОАО «РЖД» Анатолий Мещеряков, председатель правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев, генеральный директор ФГУП «Почта России» Дмитрий Страшнов, художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля Вадим Репин, директор Транссибирского Арт-Фестиваля Олег Белый.
Открывая заседание, Ольга Голодец подчеркнула значение форума: «Транссибирский Фестиваль сегодня известен не только в России, но и по всему миру. Важно, что он держит уровень первоклассного музыкального события и делает доступным величайшие шедевры мировой музыки не только жителям крупных городов, но и в глубинке. Я была на концерте в маленьком городке Бердске и видела, что люди сидели в проходах, был полный аншлаг, и была потрясающая атмосфера – истосковавшегося чуткого зрителя». Позиционируя проект, она отметила: «Сегодня Фестиваль вышел за пределы России: Японию, Израиль, есть перспектива по Индии, появилось множество новых программ и направлений: это не только приезд великих музыкантов во главе с Вадимом, но и много сопутствующих программ: проведение мастер-классов, занятие с одарёнными ребятами, работа в музыкальных школах, со зрителями, мировые премьеры новых произведений. Поэтому вопрос о создании Попечительского совета вполне закономерен и его работа – это не просто благотворительность, это вклад в развитие российской и мировой культуры».
Художественный руководитель проекта Вадим Репин поблагодарил всех присутствующих за поддержку и обозначил важнейшие направления развития Фестиваля: «Буквально вчера Европарламент в Брюсселе пригласил одну из программ нашего Фестиваля, что даёт начало развитию европейской части нашего «маршрута». Рассказывая о важных векторах развития проекта, Репин подчеркнул: «Изначально Фестиваль поддерживался руководством Новосибирской области, но проект растет очень стремительно, и сегодняшний день очень важен для нашего проекта для того, чтобы он сохранил свою уникальность, развивался, стал глобальным».
По статистике проекта, которой поделился директор Фестиваля Олег Белый, по сравнению с 2016 годом количество мероприятий Транссибирского Арт-Фестиваля 2017 в России выросло на 30 %, количество участвующих коллективов – на 25 %, количество участников в 2017 году – более 900 человек. Мероприятия пройдут в 16 залах 11 городов в 3 странах.
Подтверждая готовность поддерживать Фестиваль, вице-президент ОАО «РЖД» Анатолий Мещеряков упомянул, что «учитывая, что Новосибирск – это город который вырос благодаря железной дороге, мы, конечно же, не можем стоять в стороне», а генеральный директор ФГУП «Почта России» выразил готовность поддержать проект не только финансово: «Учитывая специфику нашего предприятия мы можем говорить о бартерной поддержке: у нас серьезные возможности в плане логистики, информационной поддержки, распространения билетов, продвижения концертов».
В заключение Ольга Голодец сказала: «От Попечительского совета зависят тренды, вектор и масштабы развития проекта: очень хочется, чтобы вы отнеслись с душой, потому что это действительно необычная история, очень серьёзный проект, важный для российской культуры».
В заседании приняли участие заместитель министра культуры РФ Александр Журавский, заместитель председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг» Алексей Козлов, вице-президент ОАО «РЖД» Анатолий Мещеряков, председатель правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев, генеральный директор ФГУП «Почта России» Дмитрий Страшнов, художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля Вадим Репин, директор Транссибирского Арт-Фестиваля Олег Белый.
Открывая заседание, Ольга Голодец подчеркнула значение форума: «Транссибирский Фестиваль сегодня известен не только в России, но и по всему миру. Важно, что он держит уровень первоклассного музыкального события и делает доступным величайшие шедевры мировой музыки не только жителям крупных городов, но и в глубинке. Я была на концерте в маленьком городке Бердске и видела, что люди сидели в проходах, был полный аншлаг, и была потрясающая атмосфера – истосковавшегося чуткого зрителя». Позиционируя проект, она отметила: «Сегодня Фестиваль вышел за пределы России: Японию, Израиль, есть перспектива по Индии, появилось множество новых программ и направлений: это не только приезд великих музыкантов во главе с Вадимом, но и много сопутствующих программ: проведение мастер-классов, занятие с одарёнными ребятами, работа в музыкальных школах, со зрителями, мировые премьеры новых произведений. Поэтому вопрос о создании Попечительского совета вполне закономерен и его работа – это не просто благотворительность, это вклад в развитие российской и мировой культуры».
Художественный руководитель проекта Вадим Репин поблагодарил всех присутствующих за поддержку и обозначил важнейшие направления развития Фестиваля: «Буквально вчера Европарламент в Брюсселе пригласил одну из программ нашего Фестиваля, что даёт начало развитию европейской части нашего «маршрута». Рассказывая о важных векторах развития проекта, Репин подчеркнул: «Изначально Фестиваль поддерживался руководством Новосибирской области, но проект растет очень стремительно, и сегодняшний день очень важен для нашего проекта для того, чтобы он сохранил свою уникальность, развивался, стал глобальным».
По статистике проекта, которой поделился директор Фестиваля Олег Белый, по сравнению с 2016 годом количество мероприятий Транссибирского Арт-Фестиваля 2017 в России выросло на 30 %, количество участвующих коллективов – на 25 %, количество участников в 2017 году – более 900 человек. Мероприятия пройдут в 16 залах 11 городов в 3 странах.
Подтверждая готовность поддерживать Фестиваль, вице-президент ОАО «РЖД» Анатолий Мещеряков упомянул, что «учитывая, что Новосибирск – это город который вырос благодаря железной дороге, мы, конечно же, не можем стоять в стороне», а генеральный директор ФГУП «Почта России» выразил готовность поддержать проект не только финансово: «Учитывая специфику нашего предприятия мы можем говорить о бартерной поддержке: у нас серьезные возможности в плане логистики, информационной поддержки, распространения билетов, продвижения концертов».
В заключение Ольга Голодец сказала: «От Попечительского совета зависят тренды, вектор и масштабы развития проекта: очень хочется, чтобы вы отнеслись с душой, потому что это действительно необычная история, очень серьёзный проект, важный для российской культуры».