ОРЕАНДА-НОВОСТИ Музеи-заповедники и ландшафтные зоны Псковской области имеют большие перспективы на продвижение в список всемирного наследия ЮНЕСКО.



В первую очередь в перечень объектов должен быть включен один из памятников древнего Пскова — ансамбль Спасо-Мирожского монастыря с Преображенским собором XII века. КТакое мнение было высказано в Пскове на встрече главы региона Андрея Турчака с представителями Российского национального комитета ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест).



Председатель комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева отметила, что ансамбль Спасо-Мирожского монастыря вызвал «единогласный восторг экспертов». «И именно этот объект определен как один из приоритетных», — сказала она.



В рамках круглого стола с представителями Российского комитета ИКОМОС запланировано натурное обследование 18 объектов номинации «Памятники Древнего Пскова» (состоит из трёх компонентов: памятники религиозного, оборонного и гражданского зодчества). По результатам осмотра и обсуждения, в котором также примут участие эксперты из Карелии, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода, будет принято окончательное решение.