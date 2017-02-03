Спектакль-импровизацию "Воображариум" покажут 4 февраля в Новом эстрадном театре
03.02.2017, 10:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ.Спектакль-импровизацию "Воображариум" покажут 4 февраля в Новом эстрадном театре Санкт-Петербурга.
ВООБРАЖАРИУМ
4 февраля 19:00
Спектакль, который "создают" сами зрители, 6+
Интерактивный спектакль-импровизация, где сам зритель решает, что будет происходить на сцене дальше. Все ограничено лишь выдумкой и фантазией зрителя. Метеоритный дождь, нашествие гигантского красного перца и разговаривающие австралийские кенгуру - это лишь часть того, что может случится на сцене.
ВООБРАЖАРИУМ
4 февраля 19:00
Спектакль, который "создают" сами зрители, 6+
Интерактивный спектакль-импровизация, где сам зритель решает, что будет происходить на сцене дальше. Все ограничено лишь выдумкой и фантазией зрителя. Метеоритный дождь, нашествие гигантского красного перца и разговаривающие австралийские кенгуру - это лишь часть того, что может случится на сцене.