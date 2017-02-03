ОРЕАНДА-НОВОСТИ.Спектакль-импровизацию "Воображариум" покажут 4 февраля в Новом эстрадном театре Санкт-Петербурга.

ВООБРАЖАРИУМ

4 февраля 19:00

Спектакль, который "создают" сами зрители, 6+

Интерактивный спектакль-импровизация, где сам зритель решает, что будет происходить на сцене дальше. Все ограничено лишь выдумкой и фантазией зрителя. Метеоритный дождь, нашествие гигантского красного перца и разговаривающие австралийские кенгуру - это лишь часть того, что может случится на сцене. 