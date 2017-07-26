ОРЕАНДА-НОВОСТИ Московский губернский театр закрыл свой четвертый сезон спектаклем Сергея Безрукова «Высоцкий. Рождение легенды», новый, юбилейный сезон театр откроет 5 сентября, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу театра.



«Московский губернский театр закрыл 25 июля свой четвертый театральный сезон. В день памяти Высоцкого в концертном зале «Крокус Сити Холл» был сыгран спектакль «Высоцкий. Рождение легенды» в постановке Сергея Безрукова. Такого масштабного финала сезона в истории молодого театра еще не было: двухтысячный зал был полон, принимал спектакль очень тепло», – говорится в сообщении.



За минувший сезон сыграно семь премьерных постановок: «Вид с моста» (режиссер Анна Горушкина); «Свадьба Кречинского» (режиссер Гульнара Галавинская); «Маленькая колдунья» (режиссер Екатерина Максимова); «Калигула» (режиссер-хореограф Сергей Землянский); «Высоцкий. Рождение легенды» (режиссер Сергей Безруков); «Цветы запоздалые» (режиссер Владимир Данай) и «Урожай» (режиссер Павел Артемьев).



Кроме того, в этом году театр представил новые редакции спектакля «Сирано де Бержерак» с Гелой Месхи в главной роли (режиссер Сергей Безруков), и музыкального спектакля «Рожедство. Мистерия. Бал» (режиссер Евгений Гомоной).



«А под занавес сезона состоялся «Вишневый квест» – эскиз спектакля «Вишневый сад» по пьесе А.Чехова в постановке Сергея Безрукова. Показ состоялся в естественных декорациях, в настоящем вишневом саду в усадьбе К.С.Станиславского в поселке Любимовка, где эта пьеса была задумана. «Вишневый квест» дал старт новому театральному фестивалю – «Сезон Станиславского. Летний фестиваль губернских театров», худруком которого стал Сергей Безруков», – уточняется в сообщении.



В этом году помимо традиционных выездов в города Московской области, артисты Губернского театра побывали на гастролях в Саратове, Самаре, Салехарде, Санкт-Петербурге, Красноярске. В июне в рамках федеральной программы министерства культуры РФ «Большие гастроли» театр выехал во Владивосток и Хабаровск, где было сыграно в общей сложности 12 спектаклей.



Также в этом сезоне количество постановок, адаптированных для незрячих, увеличилось до семи: к списку спектаклей с тифлокомментированием добавился «Веселый солдат».



Новый сезон, который станет уже пятым по счету, Московский губернский театр откроет 5 сентября. Премьерой нового сезона станет спектакль «Увертюру для театра с оркестром» режиссера Евгения Гомоного, подготовленный к 10-летнему юбилею Губернаторского оркестра Московской области.



Кроме того, 23, 24 сентября на сцене театра состоятся премьерные показы спектакля «Приключения Фандорина» по роману Акунина «Левиафан» – это совместный проект Фонда Сергея Безрукова и Московского губернского театра.



Также режиссер Анна Горушкина репетирует спектакль «Восемь», повествующий о расстреле царской семьи, премьера которого запланирована на 20, 29 октября, к 100-летию Октябрьской революции. А к концу осени зрителей ждет премьера «Вишневого сада» в постановке Безрукова.