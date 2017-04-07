ОРЕАНДА-НОВОСТИ 7, 8 и 9 апреля в Алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина состоятся премьерные показы спектакля «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова. Режиссёром сатирической комедии в двух действиях стал Алексей Логачёв.



Выпускник ГИТИСа известен зрителям театра по работам «Пленные духи» Владимира и Олега Пресняковых (2014) и «Укрощение строптивой» Уильяма Шекспира (2015).



О новом спектакле в театре говорят: «Это история нэпманши Зои Пельц, которая в страстном желании уехать из Советской России придумала, как для этого собрать необходимое количество денег. Перед зрителем проходит история создания в обычной московской квартире модного ателье, вечерами переходящего в публичный дом. В причудливом пространстве собирается разношёрстная и дикая компания».



В спектакле заняты 26 артистов. Главные роли исполнят Елена Адушева, Антон Кирков и Александр Хряков. В первый день начало в 18 часов 30 минут, 8 и 9 апреля спектакль начнется в 17 часов 30 минут.