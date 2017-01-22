ОРЕАНДА-НОВОСТИ Балет «Спящая красавица» в хореографической редакции Юрия Григоровича будет транслироваться сегодня из Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) в кинотеатрах 50 стран мира. Первая в новом году прямая трансляция балетного спектакля начнется в 18:00 мск. В общей сложности в прямых трансляциях и повторных показах участвуют более тысячи кинотеатров в 50 странах мира, включая города России (свыше 30 городов и 40 кинотеатров).



Помимо этого, в рамках проекта «Большой балет в кино» пройдут трансляции постановок «Лебединое озеро» (5 февраля) и «Герой нашего времени» (9 апреля), а также Вечера современной хореографии (19 марта).



Балет «Спящая красавица» Мариуса Петипа на музыку П.И. Чайковского в редакции Юрия Григоровича и декорациях Эцио Фриджерио стал первой балетной премьерой на Исторической сцене Большого театра после реконструкции в 2011 году и тогда же транслировался в кинотеатрах мира. На этот раз для участия в трансляции на роль Принцессы Авроры выбрана прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова, а роль Принца Дезире исполнит премьер Большого театра Семен Чудин.



Примечательно, что за короткий период времени этим молодым артистам посчастливилось исполнить две совершенно разные версии волшебной сказки Шарля Перро. С 28 декабря по 4 января на сцене Гимальди-форума в Монте-Карло с огромным успехом прошли спектакли возобновленной версии балета «La Belle» («Красавица») хореографа Жана-Кристофа Майо с участием Ольги Смирновой и Семена Чудина. В России постановка будет показана 4 и 5 октября на сцене ГАБТ в рамках Международного фестиваля современного танца DanceInversion.