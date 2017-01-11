Стартует российско-австрийский проект "Музыка без границ"
11.01.2017, 12:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 13 января в Вене состоится подписание Соглашения о совместной разработке российско-австрийского историко-культурного и туристского проекта «Музыка без границ: Великие композиторы России и Австрии». Соглашение о сотрудничестве будет заключено между Всероссийским музейным объединением музыкальной культуры имени М.И. Глинки и Музеем Истории искусств Австрии и Музеем Исторических музыкальных инструментов Австрии. С российской стороны документ подпишет генеральный директор ВМОМК им. М.И. Глинки Михаил Брызгалов.
Мероприятие состоится в рамках торжественного открытия перекрестного Года туризма России и Австрии, который стартует 12 января 2017 года. В Вену прибудут представители 60 российских регионов, которые презентуют свои туристические возможности, партнерские программы, новые маршруты, связанные с историей страны и культурными традициями.
Мероприятие состоится в рамках торжественного открытия перекрестного Года туризма России и Австрии, который стартует 12 января 2017 года. В Вену прибудут представители 60 российских регионов, которые презентуют свои туристические возможности, партнерские программы, новые маршруты, связанные с историей страны и культурными традициями.