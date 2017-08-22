ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московский метрополитен выпустил 600 тысяч билетов «Единый», посвящённых масштабной реконструкции Выставки достижений народного хозяйства. Карты «Возрождение ВДНХ» продаются во всех кассах столичного метро.

На лицевой стороне билета изображены главные достопримечательности выставки — фонтан «Дружба народов» и арка главного входа. На оборотной стороне указаны хештег #ВозрождениеВДНХ и адрес специального сайта, где собрана вся информация о ремонтных работах.

Напомним, на ВДНХ стартовали масштабные работы по реставрации павильонов, также будет обновлена и усовершенствована инфраструктуры выставки. Одно из самых любимых мест москвичей и гостей столицы превратится в главный образовательный, развлекательный, культурный и музейный комплекс страны с тематическим парком аттракционов, рекреационно-досуговым центром и ландшафтным парком. Здесь откроются новые музеи и выставки. На ВДНХ восстановят 37 исторических павильонов и 17 фонтанов. Работы планируется завершить к концу 2018 года.