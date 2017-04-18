ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Улицу на севере Москвы назовут в честь героя Великой Отечественной войны Веры Волошиной. Предложение было одобрено городской межведомственной комиссией по наименованию под председательством заместителя Мэра Москвы Леонида Печатникова.

Улица появится на месте Проектируемого проезда № 6084 в Хорошёвском районе. В нём многие топонимы связаны с именами героев и военачальников времён Великой Отечественной войны. Улица получит название в память о советской партизанке Вере Даниловне Волошиной (1918–1941), которая воевала вместе с Зоей Космодемьянской на подступах к Москве.

Судьба Веры Волошиной сложилась трагически, а её подвиг долгое время оставался неизвестным. Она была убита в подмосковной деревне Головково.

История Веры Волошиной стала известна в 1957 году благодаря поисковой работе писателя и журналиста Георгия Фролова. Звание Героя было присвоено партизанке посмертно в 1994 году — через 53 года после её гибели. Таким образом, Вера Волошина стала Героем России, а не Советского Союза.

По легенде, в 1934 году она была одной из моделей для знаменитой статуи «Девушка с веслом» Ивана Шадра, однако точных доказательств участия Веры Волошиной нет.