ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ко Дню семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля, парки, музеи, библиотеки и культурные центры, а также городские кинотеатры подготовили праздничную программу. Всего в учреждениях Департамента культуры города Москвы пройдёт более 100 мероприятий. Среди них экскурсии, посвящённые поэтам Александру Пушкину и Сергею Есенину, музыкальный фестиваль современной и классической музыки, «Ромашковый был» в саду «Эрмитаж» и бесплатные кинопоказы фильмов на тему семейных ценностей и любви.

Центральной площадкой проведения праздника станет музей-заповедник «Царицыно». В субботу, 8 июля, в 12:00 начнётся музыкальный фестиваль «Новая классика». В течение всего дня артисты и музыканты будут исполнять для гостей классические произведения в традиционной и современной обработке. Кроме того, на территории парка организуют танцплощадку для всех желающих. Здесь же с 14:10 до 16:10 состоятся мастер-классы по аргентинскому танго, на котором профессионалы научат основам страстного танца.

Посетители смогут сфотографироваться на фоне клумбы-рояля, цветочной арфы и скульптуры в виде аплодирующих ладоней. К празднику в «Царицыне» высадят поляну с ромашками — главными символами праздника.

Вечером всех гостей фестиваля ждёт праздничный фейерверк. Он начнётся в 22:00. Под музыку в небе над музеем-заповедником «Царицыно» расцветут разноцветные хризантемы, засверкают стрелы и пролетят осенние листья. Также зрителей ждут фейерверки в виде золотых шаров.

Праздничную программу на 8 июля, День семьи, любви и верности, подготовили и столичные музеи. Так, в Мемориальном музее-квартире А.С. Пушкина, расположенном на Арбате, проведут экскурсию, на которой расскажут об истории любви и венчания великого поэта и первой красавицы Москвы Натальи Гончаровой. Экскурсия «Я женат и счастлив» начнётся в 15:00.

А в Московском государственном музее С.А. Есенина в Большом Строченовском переулке праздничная экскурсия будет посвящена семье поэта — родителям, бабушкам и дедушкам, а также его жёнам и потомкам. Поклонникам творчества Есенина также расскажут, как проходило его детство и юность, как формировался характер. Экскурсия начнётся в 16:00.

Билеты на обе экскурсии можно приобрести в кассах музея.

Узнать о традициях строительства жилых московских домов XVI–XVII веков, а также познакомиться с повседневным бытом горожан, семейными ритуалами и правилами поведения в семье и обществе можно будет в Музее Москвы. Игровая интерактивная программа «Как строилась Москва» пройдёт в рамках выставки «История Москвы для детей и взрослых».

А в Доме-музее Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке состоится концерт камерной музыки для скрипки и фортепиано «Мелодии любви». Для посетителей исполнят романтические произведения Моцарта, Бетховена, Чайковского, Прокофьева. Купить билет на концерт можно на официальном сайте музея или в кассе. Начало в 18:00.

Мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности пройдут и в 14 столичных парках. В субботу, 8 июля, в саду «Эрмитаж» состоится праздничный концерт «Сердца любовью зажгите!», в котором примут участие солисты Большого театра, заслуженные артисты России, лауреаты российских и международных конкурсов, известные православные исполнители, хоровые и танцевальные коллективы. А в среду, 12 июля, в саду «Эрмитаж» состоится «Ромашковый бал», где все желающие смогут научиться азам исторических бальных танцев. Также праздничные мероприятия пройдут в Парке Горького, парке Победы, в «Сокольниках», Измайловском, Воронцовском и других парках.