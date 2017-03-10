Столичные школьники выбирают артистов для выпускного
10.03.2017, 08:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В проекте «Активный гражданин» одиннадцатиклассники продолжают решать, как пройдёт выпускной в Парке Горького и какой артист должен выступить на главной сцене. Сейчас в тройке лидеров Баста, Мот и Егор Крид, но у выпускников ещё есть шанс повлиять на результат.
Также среди артистов, за которых можно отдать свой голос, Полина Гагарина, Елена Темникова, группы «Пицца», IOWA, Burito, Сергей Лазарев, Бьянка и Алексей Воробьёв. Выбрать звезду и решить, каким будет праздник, одиннадцатиклассники могут на сайте ag.mos.ru или в мобильном приложении проекта.
Школьный выпускной пройдёт в ночь с 23 на 24 июня. Регистрация на праздник в Парке Горького откроется 13 марта и продлится до 1 июня. Торжества организуют ещё на двух площадках — в Зеленограде и на территории Дворца пионеров на Воробьёвых горах.
В прошлом году выпускной в Парке Горького посвятили кино. Девизом стала фраза «Мотор! Поехали!», а сцену смонтировали в виде кинохлопушки. В празднике участвовали почти 20 тысяч школьников. Они прошлись по красной дорожке, аниматоры предстали в образах известных киногероев. Программу праздника тогда тоже составили с учётом мнений самих выпускников.
Также среди артистов, за которых можно отдать свой голос, Полина Гагарина, Елена Темникова, группы «Пицца», IOWA, Burito, Сергей Лазарев, Бьянка и Алексей Воробьёв. Выбрать звезду и решить, каким будет праздник, одиннадцатиклассники могут на сайте ag.mos.ru или в мобильном приложении проекта.
Школьный выпускной пройдёт в ночь с 23 на 24 июня. Регистрация на праздник в Парке Горького откроется 13 марта и продлится до 1 июня. Торжества организуют ещё на двух площадках — в Зеленограде и на территории Дворца пионеров на Воробьёвых горах.
В прошлом году выпускной в Парке Горького посвятили кино. Девизом стала фраза «Мотор! Поехали!», а сцену смонтировали в виде кинохлопушки. В празднике участвовали почти 20 тысяч школьников. Они прошлись по красной дорожке, аниматоры предстали в образах известных киногероев. Программу праздника тогда тоже составили с учётом мнений самих выпускников.