ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Галерея «Богородское» приглашает стрит-арт-художников и фотографов принять участие в выставке «Искусство в городе». Главная задача проекта — поддержка творческой активности москвичей.

Отметиться на выставке может любой желающий. Для этого надо представить фотографии, видео или документы, связанные с городской тематикой. Они могут быть посвящены уличному искусству, граффити, ЖКХ-арту, паблик-арт-проектам, дизайн-манифестациям или украшению подъездов.

Горожане, которые представят самые интересные работы, смогут выставить их в галерее «Богородское». Откроется экспозиция в середине сентября.