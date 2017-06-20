ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Москомархитектура утвердила проект реконструкции кинотеатра «Первомайский» в Восточном округе. После обновления он будет напоминать стеклянный корабль. Это уже третий подобный проект. Ранее дизайн в виде корабля был утверждён для кинотеатров «Киргизия» в Новогирееве и «Аврора» в Тёплом Стане, которые также ждёт реконструкция.

В Москомархитектуре напомнили, что в общей сложности 39 советских кинотеатров превратятся в общественные центры, которые станут местом притяжения жителей районов. Помимо кинозалов, там предусмотрены кафе, торговые галереи и другие места для проведения досуга. Около 20 проектов кинотеатров уже утверждено. Остальным ещё предстоит получить одобрение Москомархитектуры.

В основу архитектурных проектов легла концепция, разработанная британским архитектурным бюро Аманды Ливит, автора знаменитого Музея искусства, архитектуры и технологии в Лиссабоне. Главная особенность новых общественных центров - прозрачные стеклянные фасады обтекаемой формы, а также кафе и сады на крыше. В вечерние часы здания будут подсвечиваться.

Вход в кинотеатр «Первомайский» (улица Первомайская, дом 93), который находится в торце здания, сделают похожим на нос корабля с помощью широкого витражного остекления и керамических панелей на фасаде. На крыше появится летнее кафе и сад с зонами для отдыха.

«Появление новых общественных центров на базе устаревших советских кинотеатров будет полезно жителям районов, сделает их жизнь более комфортной, а досуг — разнообразным», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.