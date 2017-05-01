Страны СНГ празднуют 1 мая
01.05.2017, 08:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Праздник 1 Мая отмечают в большинстве государств — участников МПА СНГ. В некоторых из них он официально объявлен выходным днём.
В странах Содружества этот праздник называют по-разному. В Республике Армения 1 Мая - День Труда, в Республике Беларусь и Кыргызской Республике - Праздник труда. В Республике Казахстан в этот день отмечают Праздник единства народа Казахстана, в Республике Молдова и Украине - День международной солидарности трудящихся.
В Российской Федерации 1 Мая - это Праздник Весны и Труда, а в Республике Таджикистан - Международный день солидарности трудящихся.
Традиционно в этот день проходят демонстрации, концерты и праздничные гулянья.
В странах Содружества этот праздник называют по-разному. В Республике Армения 1 Мая - День Труда, в Республике Беларусь и Кыргызской Республике - Праздник труда. В Республике Казахстан в этот день отмечают Праздник единства народа Казахстана, в Республике Молдова и Украине - День международной солидарности трудящихся.
В Российской Федерации 1 Мая - это Праздник Весны и Труда, а в Республике Таджикистан - Международный день солидарности трудящихся.
Традиционно в этот день проходят демонстрации, концерты и праздничные гулянья.