ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Праздник 1 Мая отмечают в большинстве государств — участников МПА СНГ. В некоторых из них он официально объявлен выходным днём.

В странах Содружества этот праздник называют по-разному. В Республике Армения 1 Мая - День Труда, в Республике Беларусь и Кыргызской Республике - Праздник труда. В Республике Казахстан в этот день отмечают Праздник единства народа Казахстана, в Республике Молдова и Украине - День международной солидарности трудящихся.

В Российской Федерации 1 Мая - это Праздник Весны и Труда, а в Республике Таджикистан - Международный день солидарности трудящихся.

Традиционно в этот день проходят демонстрации, концерты и праздничные гулянья.