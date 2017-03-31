Студенческая неделя классической музыки пройдёт в Петербурге
31.03.2017, 16:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Открытие музыкального фестиваля «Студенческая неделя классической музыки» пройдёт 5 апреля в Центральном выставочном зале «Манеж», где прозвучит кантата Карла Орфа «Кармина Бурана» в исполнении Международного симфонического оркестра «Таврический» под управлением Михаила Голикова.
Выступление оркестра будет сопровождаться световым шоу, а также в режиме реального времени художник Глеб Гавриленков нарисует картину на полотне размером 6 на 3 метра. В церемонии открытия также примут участие Хор студентов СПбГУ, академический хор им. А. И. Крылова СПбГТИ (ТУ) и молодежный хор СПГХПА им. Штиглица.
6 апреля в исполнении симфонического оркестра студентов Консерватории им. Римского-Корсакова и молодежного хора СПГХПА им. Штиглица (художественный руководитель Дмитрий Степаненко) под управлением Михаила Голикова прозвучит Симфония № 7 «Ленинградская» Дмитрия Шостаковича. Это выступление будет приурочено к 75-летию премьерного исполнения симфонии в блокадном Ленинграде.
7 апреля в научно-исследовательском музее Российской академии художеств пройдёт музыкальный вечер «Бетховен и его последователи» при участии Международного симфонического оркестра «Таврический» и солистов-пианистов. В программе концерта - произведения Бетховена Вивальди и Ваксмана. На следующий день в Санкт-Петербургском суворовском военном училище пройдет концерт, в программе которого произведения Мориса Равеля, Антонио Вивальди, Эммануэля Сежурне и Игнаца Мошелеса.
Выступление оркестра будет сопровождаться световым шоу, а также в режиме реального времени художник Глеб Гавриленков нарисует картину на полотне размером 6 на 3 метра. В церемонии открытия также примут участие Хор студентов СПбГУ, академический хор им. А. И. Крылова СПбГТИ (ТУ) и молодежный хор СПГХПА им. Штиглица.
6 апреля в исполнении симфонического оркестра студентов Консерватории им. Римского-Корсакова и молодежного хора СПГХПА им. Штиглица (художественный руководитель Дмитрий Степаненко) под управлением Михаила Голикова прозвучит Симфония № 7 «Ленинградская» Дмитрия Шостаковича. Это выступление будет приурочено к 75-летию премьерного исполнения симфонии в блокадном Ленинграде.
7 апреля в научно-исследовательском музее Российской академии художеств пройдёт музыкальный вечер «Бетховен и его последователи» при участии Международного симфонического оркестра «Таврический» и солистов-пианистов. В программе концерта - произведения Бетховена Вивальди и Ваксмана. На следующий день в Санкт-Петербургском суворовском военном училище пройдет концерт, в программе которого произведения Мориса Равеля, Антонио Вивальди, Эммануэля Сежурне и Игнаца Мошелеса.