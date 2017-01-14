Студентки с именем Татьяна смогут бесплатно покататься на катке ВДНХ 25 января
14.01.2017, 12:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Студентки с именем Татьяна смогут бесплатно попасть на каток ВДНХ 25 января. Акция будет действовать с 17:00 до 23:00. Для студентов-очников и Татьян, которые студентками не являются, билет в этот вечер будет стоить 200 рублей вместо 450.
Продаваться льготные билеты будут только в кассах катка. Чтобы приобрести их, нужно предъявить студенческий билет, а Татьянам — паспорт. Студенткам-Татьянам необходимо показать оба документа. На все дополнительные услуги (прокат, заточку коньков) скидка не распространяется.
Ранее на катке на ВДНХ установили рекорд по посещаемости: 2 января туда пришли 16 195 гостей, а Новый год здесь встретили около 10 тысяч человек.
Желающим посетить каток на ВДНХ советуют заранее планировать своё время: самые популярные часы — с 17:00 до 20:00. Свободнее будет в первой половине дня и после 20:30.
Татьянин день считается главным праздником студентов и отмечается 25 января. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета. В переводе с древнегреческого имя Татьяна означает «устроительница», «учредительница».
Продаваться льготные билеты будут только в кассах катка. Чтобы приобрести их, нужно предъявить студенческий билет, а Татьянам — паспорт. Студенткам-Татьянам необходимо показать оба документа. На все дополнительные услуги (прокат, заточку коньков) скидка не распространяется.
Ранее на катке на ВДНХ установили рекорд по посещаемости: 2 января туда пришли 16 195 гостей, а Новый год здесь встретили около 10 тысяч человек.
Желающим посетить каток на ВДНХ советуют заранее планировать своё время: самые популярные часы — с 17:00 до 20:00. Свободнее будет в первой половине дня и после 20:30.
Татьянин день считается главным праздником студентов и отмечается 25 января. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета. В переводе с древнегреческого имя Татьяна означает «устроительница», «учредительница».